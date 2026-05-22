La Uni arranca el sueño del Regional ante el campeón de todos

Universitario Rugby Club pondrá primera este sábado en el torneo más exigente del rugby cuyano. El equipo sanjuanino debutará en el Top 8 Oro del Regional Cuyano nada menos que frente a Marista Rugby Club, el último tricampeón del certamen y uno de los grandes candidatos a volver a quedarse con la corona.

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El encuentro principal se disputará desde las 16 en cancha de Alfiles y asoma como una medida fuerte para las aspiraciones del conjunto dirigido por Fernando Torcivia. La Uni llega con expectativas renovadas, después de consolidarse en las últimas temporadas como uno de los equipos protagonistas de la región, y buscará arrancar con el pie derecho ante un rival acostumbrado a jugar este tipo de partidos.

La jornada comenzará mucho antes del duelo de Primera. Desde las 12.30 jugará la preintermedia, con arbitraje de Cristian Bonilla, mientras que a las 14.15 será el turno de la intermedia, encuentro que tendrá como jueza a Sofía Vildozo. El partido principal contará con el referato de Federico González.

Universitario afrontará este Regional con una mezcla de experiencia y juventud, en una temporada donde el objetivo deportivo vuelve a ser ambicioso. El Top 8 Oro reúne a los clubes más fuertes de San Juan y Mendoza, entre ellos San Juan Rugby Club, Los Tordos Rugby Club, Mendoza Rugby Club y Liceo Rugby Club. El formato será todos contra todos, ida y vuelta, con semifinales para los cuatro mejores y cinco plazas en juego para el Torneo del Interior 2027.