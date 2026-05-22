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El cronograma completo de Colapinto en el GP de Canadá: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino inició este viernes la actividad de cara a la gran cita en el circuito Gilles Villeneuve

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 retoma su actividad con el Gran Premio de Canadá luego de la victoria de Kimi Antonelli de Mercedes en el GP de Miami, donde Franco Colapinto culminó séptimo y concretó su mejor performance en la Máxima. Conocé el cronograma completo y los horarios del piloto argentino en Montreal.

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F1 | Colapinto en el GP de Canadá: horarios y cronograma completo

Viernes 22 de mayo

  • Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

  • Carrera Sprint: 13 a 14 horas
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito del GP de Canadá de la F1

El Circuito Gilles Villeneuve en Montreal es un trazado semipermanente de 4.361 km, rápido, estrecho y de tipo "stop-and-go", situado en una isla artificial. Se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y alta exigencia técnica, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los pilotos.

Características principales:

  • Longitud: 4.361 km (uno de los más cortos del calendario).
  • Vueltas: 70 (distancia total de 305,270 km).
  • Curvas: 14 curvas (con varias chicanes).
  • Diseño: Rápido y fluido, pero con "frenadas bruscas" que desafían los frenos.
  • Estructura: Semi-urbano, con muros de seguridad muy cerca de la pista.

Colapinto en el GP de Canadá de la F1, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $18.329 final por mes.

FUENTE: TyC Sports

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