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Fútbol

Marcelo Bielsa dejará la selección de Uruguay, después del Mundial

El técnico argentino Marcelo Bielsa dejará la conducción de La Celeste luego de su participación en el Mundial 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El entrenador argentino Marcelo Bielsa ya le puso fecha de cierre a su ciclo al frente de Uruguay al asegurar que su trabajo con la “Celeste” terminará después de la próxima Copa del Mundo y dejó en claro que todo el proyecto actual “está enfocado exclusivamente en la cita mundialista”.

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Durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el técnico expuso las bases de su metodología de trabajo y también se refirió a su futuro.

“Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, expresó de manera contundente, marcando el límite temporal de su etapa en la selección uruguaya.

El ex entrenador de Selección de Uruguay valoró además la posibilidad de disputar el torneo más importante del fútbol internacional.

“Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”, sostuvo Bielsa, quien mostró un tono mucho más emocional al hablar de su experiencia con la Celeste.

“Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”, afirmó el rosarino, algo que dejó en evidencia el significado personal que tiene para él esta etapa al frente del combinado charrúa.

Las declaraciones del técnico coincidieron con lo expresado horas antes por Ignacio Alonso, presidente de la AUF, quien recordó que el vínculo contractual del entrenador finaliza una vez concluido el Mundial: “Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, explicó el dirigente.

Además, Alonso reconoció que en algún momento conversaron sobre una posible continuidad pensando en la Copa del Mundo de 2030: “Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”.

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