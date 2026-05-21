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Alemania, siempre candidata, presentó su lista de convocados para el Mundial 2026 con una sorpresa

Un histórico capitán del elenco germano, del cual se había despedido tras la Eurocopa 2024, en disputará su quinto mundial.

Por Agencia NA
Julian Nagelsmann, entrenador de la Selección de Alemania.

Julian Nagelsmann, entrenador de la Selección de Alemania.

Alemania presentó su lista definitiva de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se destaca la presencia Manuel Neuer, histórico arquero de 40 años.

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Neuer, quien viene de tener una gran temporada con el Bayern Múnich, equipo en el que se encuentra desde mediados del 2011, disputará su quinta cita mundialista con Julian Nagelsmann como director técnico.

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La primera participación de Neuer se dio en Sudáfrica 2010, donde la selección alemana alcanzó las semifinales y terminó tercera. Sin embargo, su mejor actuación fue en Brasil 2014, donde revolucionó el puesto al mostrarse como una especie de líbero para salvar a sus compañeros en varias ocasiones cuando quedaban mal parados.

A partir de allí todo fue muy complicado para la selección alemana, que se despidió en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

El histórico arquero había anunciado su retiro de la selección luego de la Eurocopa que se disputó en Alemania en el 2024, donde fueron eliminados en los cuartos de final por Alemania, por lo que volverá a ponerse el buzo de la "Mannschaft" después de casi 700 días.

El Mundial 2026 representará la vigésimo primera participación de Alemania en el torneo de selecciones más importante del mundo, en el que pudo consagrarse campeón en 1954, 1974, 1990 y 2014, derrotando en las últimas dos a la Argentina.

Los convocados de Alemania para el Mundial 2026

Arqueros:

  • Manuel Neuer
  • Oliver Baumann
  • Alexander Nübel

Defensores:

  • Waldemar Anton
  • Nathaniel Brown
  • Joshua Kimmich
  • David Raum
  • Antonio Rüdiger
  • Nico Schlotterbeck
  • Jonathan Tah
  • Malick Thiaw

Mediocampistas:

  • Pascal Grob
  • Angelo Stiller
  • Felix Nmecha
  • Aleksandar Pavlovic
  • Leon Goretzka
  • Nadiem Amiri
  • Jamal Musiala
  • Florian Wirtz
  • Lennart Karl

Delanteros:

  • Deniz Undav
  • Kai Havertz
  • Jamie Leweling
  • Nick Woltemade
  • Maximilian Beier
  • Leroy Sané

FUENTE: Agencia NA

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