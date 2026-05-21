El sanjuanino que pasó por Belgrano, lleva en la piel los colores del Pirata y anticipa una final para el infarto

Hombre histórico, de muchos recuerdos y ex Belgrano . Eduardo Emilio Delgado es sanjuanino, se formó futbolísticamente en Alianza y todo lo demás lo escribió lejos de sus raíces, donde creció, pasó por grandes equipos y hasta compartió divisiones juveniles de la Selección Argentina con un tal Diego Armando Maradona . Más allá del curriculum pesado, el foco alumbra cuando sus piernas respondían para Belgrano en la época del '80. Caminaba por los pasillos del Julio César Villagra y el relato de aquel recuerdo todavía vibra y se siente de la misma manera. Este domingo juega su ex equipo, su ex casa y un Pirata que aprendió a querer; en frente, su River. "Hay que haberlo vivido para realmente poder explicar cómo se siente este amor" , sentenció.

Copa Sudamericana River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Eduardo habla de Belgrano y la voz se le transforma. A los 67 años, radicado en San Isidro, Buenos Aires, el ex futbolista sanjuanino revive recuerdos que siguen intactos. Su historia con el Pirata tuvo dos capítulos marcados. El primero comenzó en 1980 , cuando fue convocado para integrar un ambicioso plantel que buscaba devolver protagonismo al club de Alberdi. " Belgrano armó un equipazo" , recordó Delgado, al hablar de aquel grupo que disputó un hexagonal internacional con equipos de peso como Fluminense, Servette de Suiza y los clásicos rivales cordobeses.

image

Fue justamente en ese torneo donde terminó de entender qué significaba vestir la camiseta celeste. Tras un triunfo resonante ante Talleres, las calles de Córdoba se tiñeron de fiesta. "Ahí me di cuenta realmente de lo que era Belgrano. La gente es tremenda", recordó el sanjuanino, en un viaje fugaz al pasado sobre el fervor popular que rodeaba al club.

Luego de ese ciclo, Delgado siguió su carrera y pasó por otros equipos hasta regresar a Belgrano entre 1984 y 1985, convocado para integrar otro proyecto fuerte que tenía un objetivo claro: devolver al club al Nacional. El plantel reunía nombres de jerarquía, entre ellos campeones del mundo y figuras del fútbol argentino. "Se armó prácticamente una selección", resumió. Ese equipo ganó la liga local, la provincial y consiguió la clasificación al Nacional, en otra etapa inolvidable para el ex volante.

Más allá de los resultados, Delgado asegura que lo que lo marcó fue el sentimiento del hincha. "Hay que haberlo vivido para realmente poder explicar cómo se siente este amor", contó. En su memoria siguen intactas aquellas caravanas interminables de hinchas viajando por rutas del interior, familias enteras vestidas de celeste y estadios desbordados. "Belgrano es una pasión. Donde juega, llena cualquier cancha", afirmó.

Aunque reconoce que de chico era hincha de River, el cariño por el Pirata terminó ganándole espacio en el corazón. Este domingo, cuando Belgrano enfrente al equipo de Coudet en un duelo decisivo, no habrá dudas de qué lado estará. “Voy a estar prendido al televisor haciendo fuerza por Belgrano”, aseguró.

Belgrano-River jugarán el próximo domingo desde las 15:30hs en el Estadio Mario Alberto Kempes