Un sanjuanino tuvo suerte en el Telekino y ganó $2.500.000

Un sanjuanino se quedó con uno de los premios del Telekino este domingo.

San Juan volvió a aparecer entre los ganadores del Telekino en el sorteo de este domingo. Un apostador local se quedó con uno de los cinco premios especiales de $2.500.000 que se repartieron en todo el país.

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El cartón favorecido fue el número 0.280.407, vendido en territorio sanjuanino, dentro de la categoría “Premios con el número de cartón”. En total, cinco jugadores en todo el país accedieron a ese premio extra de $2,5 millones.

En esta ocasión, el pozo principal quedó vacante. El premio mayor, destinado a quienes lograran los 15 aciertos, superaba los $409 millones, pero ningún apostador consiguió completar la combinación ganadora.

Por otra parte, 19 jugadores acertaron 14 números y cada uno se llevó $606.758. En tanto, en el Rekino también se registraron ganadores: 16 personas alcanzaron los 14 aciertos y obtuvieron $266.861 cada una.

Los números sorteados fueron 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 y 25.

El próximo sorteo se realizará el 24 de mayo y tendrá un pozo estimado de $850 millones en premios totales.