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Cruzó los dedos

Un sanjuanino tuvo suerte en el Telekino y ganó $2.500.000

El premio corresponde a la categoría especial por número de cartón. El pozo principal, que superaba los $409 millones, quedó vacante. El próximo sorteo tendrá un acumulado estimado de $850 millones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con uno de los premios del Telekino este domingo.

Un sanjuanino se quedó con uno de los premios del Telekino este domingo.

San Juan volvió a aparecer entre los ganadores del Telekino en el sorteo de este domingo. Un apostador local se quedó con uno de los cinco premios especiales de $2.500.000 que se repartieron en todo el país.

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El cartón favorecido fue el número 0.280.407, vendido en territorio sanjuanino, dentro de la categoría “Premios con el número de cartón”. En total, cinco jugadores en todo el país accedieron a ese premio extra de $2,5 millones.

En esta ocasión, el pozo principal quedó vacante. El premio mayor, destinado a quienes lograran los 15 aciertos, superaba los $409 millones, pero ningún apostador consiguió completar la combinación ganadora.

Por otra parte, 19 jugadores acertaron 14 números y cada uno se llevó $606.758. En tanto, en el Rekino también se registraron ganadores: 16 personas alcanzaron los 14 aciertos y obtuvieron $266.861 cada una.

Los números sorteados fueron 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 y 25.

El próximo sorteo se realizará el 24 de mayo y tendrá un pozo estimado de $850 millones en premios totales.

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