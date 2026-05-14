El 'Chumy' de la Villa Italia, en modo talismán: pieza clave, líder del fondo y su cuarta pelea por la corona

Hay jugadores que aparecen en los momentos importantes. Y después está el sanjuanino Francisco Álvarez . El “Chumy” nacido en las calles de la Villa Italia y formado en la escuelita de San Martín volvió a meterse entre los cuatro mejores del fútbol argentino y ratificó una tendencia que ya empieza a transformarse en costumbre: donde juega, su equipo termina peleando arriba. Mezcla de suerte, talismán y un pibe que se va codeando con los nombres pesados.

Primera División Con un gol del sanjuanino Francisco Álvarez, Argentinos Juniors venció a Lanús y se metió en cuartos

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Este domingo, el central sanjuanino será una de las piezas claves de Argentinos Juniors en la semifinal frente a Belgrano , en busca de un lugar en la gran final del Torneo Apertura. Claro está que no será una instancia nueva para él, sino todo lo contrario.

Álvarez ya sabe lo que es jugar partidos definitorios. En 2022 integró el histórico plantel campeón de Patronato que conquistó la Copa Argentina 2022 tras vencer a Talleres de Córdoba en la final. Aquella campaña quedó marcada como una de las grandes sorpresas del fútbol nacional y el defensor fue parte de ese grupo que hizo historia para el club entrerriano.

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Curiosamente, antes de explotar futbolísticamente, en Talleres nunca logró asentarse ni recibir demasiado protagonismo. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el sanjuanino siguió peleando su lugar y construyó su carrera desde el sacrificio, la constancia y el perfil bajo.

Ya en 2024 volvió a meterse en una instancia decisiva, cuando Argentinos alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga después de eliminar a Defensa y Justicia. Y ahora, en este Apertura 2026, repite la historia: otra vez entre los mejores cuatro del campeonato y otra vez con él como líder de la defensa.

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Francisco Álvarez no solo atraviesa un gran presente colectivo, sino también el mejor momento individual de su carrera. Firme en el fondo, con personalidad para ordenar la última línea y cada vez más importante en el equipo de La Paternal, el sanjuanino viene de convertir en los octavos de final y se ganó definitivamente el reconocimiento del hincha del Bicho.

Tanto creció su imagen que en redes sociales muchos fanáticos de Argentinos empezaron a pedirlo para la Selección Argentina, destacando su regularidad, su liderazgo y el nivel que sostiene partido tras partido.

Con perfil bajo y lejos de las luces mediáticas, el “Chumy” sigue escribiendo su historia. El pibe surgido de San Martín hoy se transformó en una garantía en partidos importantes y este fin de semana volverá a jugar por la corona del fútbol argentino.

¿Cuándo juega Argentinos Juniors?

El domingo a partir de las 17, el Bicho se cruzará en La Paternal con el Pirata. El equipo de Nicolás Diez sacó en cuartos de final a Huracán, tras jugar y batallar durante más de 120 minutos, mientras que el de Ricardo Zielinski sufrió menos la última fase: venció 2-0 a Unión en Barrio Alberdi.