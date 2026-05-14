jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clave

El 'Chumy' de la Villa Italia, en modo talismán: pieza clave, líder del fondo y su cuarta pelea por la corona

Francisco Álvarez atraviesa su mejor momento en Argentinos Juniors y el hincha del Bicho lo quiere ver en la Selección Argentina. Surgido de la cantera de San Martín, el poco valor en Talleres y cómo se fue ganando el cariño de todos a base de sacrificio. Este fin de semana su equipo chocará con Belgrano por un lugar en la final del fútbol argentino. ¿Se repetirá la historia?

Por Antonella Letizia
688173295_18080815853424093_337754056908863107_n

Hay jugadores que aparecen en los momentos importantes. Y después está el sanjuanino Francisco Álvarez. El “Chumy” nacido en las calles de la Villa Italia y formado en la escuelita de San Martín volvió a meterse entre los cuatro mejores del fútbol argentino y ratificó una tendencia que ya empieza a transformarse en costumbre: donde juega, su equipo termina peleando arriba. Mezcla de suerte, talismán y un pibe que se va codeando con los nombres pesados.

Lee además
¿scaloni durmio la siesta?: que dijo francisco alvarez cuando le preguntaron por la prelista de la seleccion
Mirá el video

¿Scaloni durmió la siesta?: qué dijo Francisco Álvarez cuando le preguntaron por la prelista de la Selección
Francisco Álvarez celebra su tanto convertido ante Lanus.
Primera División

Con un gol del sanjuanino Francisco Álvarez, Argentinos Juniors venció a Lanús y se metió en cuartos

Este domingo, el central sanjuanino será una de las piezas claves de Argentinos Juniors en la semifinal frente a Belgrano, en busca de un lugar en la gran final del Torneo Apertura. Claro está que no será una instancia nueva para él, sino todo lo contrario.

Álvarez ya sabe lo que es jugar partidos definitorios. En 2022 integró el histórico plantel campeón de Patronato que conquistó la Copa Argentina 2022 tras vencer a Talleres de Córdoba en la final. Aquella campaña quedó marcada como una de las grandes sorpresas del fútbol nacional y el defensor fue parte de ese grupo que hizo historia para el club entrerriano.

image

Curiosamente, antes de explotar futbolísticamente, en Talleres nunca logró asentarse ni recibir demasiado protagonismo. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el sanjuanino siguió peleando su lugar y construyó su carrera desde el sacrificio, la constancia y el perfil bajo.

Ya en 2024 volvió a meterse en una instancia decisiva, cuando Argentinos alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga después de eliminar a Defensa y Justicia. Y ahora, en este Apertura 2026, repite la historia: otra vez entre los mejores cuatro del campeonato y otra vez con él como líder de la defensa.

image

Francisco Álvarez no solo atraviesa un gran presente colectivo, sino también el mejor momento individual de su carrera. Firme en el fondo, con personalidad para ordenar la última línea y cada vez más importante en el equipo de La Paternal, el sanjuanino viene de convertir en los octavos de final y se ganó definitivamente el reconocimiento del hincha del Bicho.

Tanto creció su imagen que en redes sociales muchos fanáticos de Argentinos empezaron a pedirlo para la Selección Argentina, destacando su regularidad, su liderazgo y el nivel que sostiene partido tras partido.

Con perfil bajo y lejos de las luces mediáticas, el “Chumy” sigue escribiendo su historia. El pibe surgido de San Martín hoy se transformó en una garantía en partidos importantes y este fin de semana volverá a jugar por la corona del fútbol argentino.

¿Cuándo juega Argentinos Juniors?

El domingo a partir de las 17, el Bicho se cruzará en La Paternal con el Pirata. El equipo de Nicolás Diez sacó en cuartos de final a Huracán, tras jugar y batallar durante más de 120 minutos, mientras que el de Ricardo Zielinski sufrió menos la última fase: venció 2-0 a Unión en Barrio Alberdi.

Temas
Seguí leyendo

La broma de un participante que hizo ilusionar a Darío Barassi con un "sanjuanino": el video

Quiniela Max: un apostador sanjuanino ganó $20.000.000 en la vespertina

La tierna costumbre de un cafetero sanjuanino: le regaló una semita a una perra y se hizo viral

Cada sanjuanino vive con poco más de 15.000 pesos al día, según una consultora nacional

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

"Si vamos divididos, restamos fuerzas": la advertencia de Fabián Martín sobre el 2027 y el guiño a los libertarios

Relatos del campo sanjuanino: el misterio de la serpiente de ojos rojos

El fervor del sanjuanino fanático de los álbumes de mundiales que consiguió todas las figuritas de Norteamérica 2026 ¡en cinco días!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El duro mensaje de Ángel Di María tras la victoria de Rosario Central sobre Racing.
Muy enojado

El duro mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing: "Cómo molesta..."

Por Agencia NA

Las Más Leídas

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves
Transporte

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón
Educación y recreación

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina
Otro dolor de cabeza

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla
Preocupación

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla

Te Puede Interesar

Secuestraron armas, drogas y animales silvestres en dos allanamientos en Pocito
Operativos

Secuestraron armas, drogas y animales silvestres en dos allanamientos en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un 2,1%, Cuyo fue la región con la inflación más baja del país durante abril
Según el Indec

Con un 2,1%, Cuyo fue la región con la inflación más baja del país durante abril

Qué pasará con el caso del niño que llevó un arma a una escuela de Capital
Barrio Smata

Qué pasará con el caso del niño que llevó un arma a una escuela de Capital

El Chumy de la Villa Italia, en modo talismán: pieza clave, líder del fondo y su cuarta pelea por la corona
Clave

El 'Chumy' de la Villa Italia, en modo talismán: pieza clave, líder del fondo y su cuarta pelea por la corona

El proyecto PSJ Cobre Mendocino recibió el aval para ingresar al RIGI y prevé inversiones por US$891 millones.
Inversiones mineras

RIGI para Minera San Jorge: el proyecto de cobre vecino a San Juan que reactivará la minería en Mendoza