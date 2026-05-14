Con un 2,1%, Cuyo fue la región con la inflación más baja del país durante abril

La región de Cuyo, integrada por San Juan, Mendoza y San Luis, registró durante abril la inflación más baja de todo el país, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . El organismo nacional indicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la región fue del 2,1%, por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 2,6%.

Dentro del desglose regional, el informe destacó que el rubro con menor variación en Cuyo fue “Electricidad, gas y otros combustibles”, que se mantuvo en 0,0% durante abril. En contrapartida, el mayor incremento se registró en “Funcionamiento de equipos de transporte personal”, que alcanzó el 9,7%.

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El dato se conoció en el mismo reporte que confirmó una desaceleración de la inflación a nivel nacional respecto de marzo, cuando había sido del 3,4%. Además, el indicador acumuló un 12,3% en lo que va del año y una variación interanual del 32,4%.

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El escenario inflacionario continúa siendo seguido de cerca por el Gobierno nacional y las consultoras privadas, que proyectan que mayo mantendría una tendencia moderada. Durante la primera semana del mes, algunos relevamientos incluso mostraron estabilidad o leves bajas en alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor impacto en el bolsillo cotidiano.

En paralelo, distintas consultoras estimaron que la inflación de mayo podría ubicarse entre el 2,2% y el 2,3%. Entre los factores que podrían influir en el índice aparecen los aumentos en transporte, combustibles y servicios públicos, aunque algunas medidas oficiales buscan amortiguar el impacto sobre el consumo de los hogares.

En ese contexto, YPF oficializó recientemente un incremento del 1% en los combustibles desde el 14 de mayo y extendió por otros 45 días el sistema de “amortiguador” de precios. A esto se suman modificaciones en tarifas de servicios públicos y bonificaciones adicionales en las boletas de gas y electricidad.