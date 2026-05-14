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Según el Indec

Con un 2,1%, Cuyo fue la región con la inflación más baja del país durante abril

El dato fue difundido por el Indec en el mismo informe que reveló la inflación nacional del 2,6%. La región integrada por San Juan, Mendoza y San Luis mostró el menor incremento de precios del país.

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Dentro del desglose regional, el informe destacó que el rubro con menor variación en Cuyo fue “Electricidad, gas y otros combustibles”, que se mantuvo en 0,0% durante abril. En contrapartida, el mayor incremento se registró en “Funcionamiento de equipos de transporte personal”, que alcanzó el 9,7%.

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El dato se conoció en el mismo reporte que confirmó una desaceleración de la inflación a nivel nacional respecto de marzo, cuando había sido del 3,4%. Además, el indicador acumuló un 12,3% en lo que va del año y una variación interanual del 32,4%.

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El escenario inflacionario continúa siendo seguido de cerca por el Gobierno nacional y las consultoras privadas, que proyectan que mayo mantendría una tendencia moderada. Durante la primera semana del mes, algunos relevamientos incluso mostraron estabilidad o leves bajas en alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor impacto en el bolsillo cotidiano.

En paralelo, distintas consultoras estimaron que la inflación de mayo podría ubicarse entre el 2,2% y el 2,3%. Entre los factores que podrían influir en el índice aparecen los aumentos en transporte, combustibles y servicios públicos, aunque algunas medidas oficiales buscan amortiguar el impacto sobre el consumo de los hogares.

En ese contexto, YPF oficializó recientemente un incremento del 1% en los combustibles desde el 14 de mayo y extendió por otros 45 días el sistema de “amortiguador” de precios. A esto se suman modificaciones en tarifas de servicios públicos y bonificaciones adicionales en las boletas de gas y electricidad.

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