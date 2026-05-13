miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Datos de abril

Exportaciones: el mosto sigue creciendo en San Juan, mientras el vino marcó una leve caída en volumen

San Juan se consolida como jugador clave en el mercado externo de mosto concentrado, representando el 33% de la participación argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vino

Las exportaciones de vino en San Juan disminuyeron un 13,7% en valores dólares FOB y un 0,1% en hectolitros en abril de 2026, en comparación al mismo mes del año pasado. Esto de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) relacionados al mercado externo. En tanto, la entidad señaló que respecto al mosto hubo una suba del 9,2% en volumen durante el mismo periodo de comparación y una caída del 3,6% en dólares.

Lee además
confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto tambien mostro un aumento
Informe

Confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto también mostró un aumento
viticultura 360: el plan para que san juan conquiste nuevos mercados y diversifique la actividad
Producción

Viticultura 360: el plan para que San Juan conquiste nuevos mercados y diversifique la actividad

El organismo informó que en abril de 2025 se exportaron 5.128 hectolitros de vino frente a 5.124 en abril de 2026, lo que representa una disminución del 0,1%. En relación a las exportaciones en valores dólares FOB, en abril del corriente año se alcanzaron 1.333.000 dólares, mientras que en abril de 2025 se comercializaron 1.150.000 dólares, significando una variación negativa del 13,7%.

De esta manera, el informe señala que el volumen total se mantuvo casi idéntico, pero el ingreso de divisas (valor FOB) sufrió una caída considerable, lo que sugiere una baja en el precio promedio por litro exportado. Según el INV, San Juan representó el 2% del volumen total de vino exportado por Argentina en abril de 2026, un punto porcentual menos que el 3% que representaba en abril de 2025.

Respecto al mosto, en abril de 2026 se exportaron 2.746 toneladas y en el mismo mes del año pasado 3.000 toneladas, representando una suba del 9,2%. En valores FOB, en abril de este año se exportaron 4.190.000 dólares, mientras que en abril del año pasado las operaciones en el mercado externo fueron de 4.041.000 dólares, presentando una caída del 3,6%. San Juan representó el 33% del total de participación nacional. Así, San Juan logró exportar 254 toneladas más en comparación con el mismo mes del año anterior. A diferencia del volumen, el valor obtenido por esas ventas disminuyó un 3,6%, lo que indica una baja en el precio promedio por tonelada exportada desde la provincia.

Las exportaciones crecen a nivel nacional

La industria vitivinícola argentina continúa mostrando señales de recuperación y crecimiento en los mercados internacionales. Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de vino registraron en abril de 2026 un incremento del 21,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, alcanzando un volumen total de 20.495.600 litros vendidos al exterior.

El desempeño positivo no solo alcanzó al vino. El mosto concentrado argentino también evidenció un importante crecimiento en los mercados internacionales.

Durante abril de 2026 se exportaron 9.091 toneladas de mosto concentrado, cifra que marcó un incremento del 33,9% respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, durante el primer cuatrimestre del año, las ventas externas de mosto totalizaron 30.578 toneladas, acumulando una suba del 33,3% frente al mismo período de 2025.

Temas
Seguí leyendo

Wall Street: Volvió a subir el riesgo país y se derrumbaron las acciones argentinas

Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo

Las tasas siguen danzando: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan en Argentina

Cada sanjuanino vive con poco más de 15.000 pesos al día, según una consultora nacional

Una empresa de afuera y una sanjuanina, las elegidas para terminar con los cortes de luz en Calingasta

El fuerte impacto del turismo minero: quintuplicó las ganancias del ultimo finde de megaeventos en San Juan

Venta de acciones de Naturgy San Juan: apareció un comprador y postergan la apertura de ofertas

Fernández y su par de Mendoza se reunieron con el presidente del INV: analizaron datos de cosecha, producción de mosto y exportaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Calingasta se encamina resolver su problema eléctrico histórico.  
Reclamos históricos

Una empresa de afuera y una sanjuanina, las elegidas para terminar con los cortes de luz en Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales
Fondos de inversión

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación
Novedad

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior
Recital

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan
Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

Te Puede Interesar

La financiera está situada en calle Mendoza, al sur de avenida Libertador, en pleno centro sanjuanino.
Crece el escándalo

Presunta megaestafa de la financiera: la fiscalía planteará la incompetencia y los damnificados denuncian pérdidas por más de $3.000 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
La UTA confirmó el paro de colectivos por 24 horas para este jueves
No hay transporte

La UTA confirmó el paro de colectivos por 24 horas para este jueves

Munisaga suma una aliada: el pase dentro del Concejo de Rawson con ritmo cuartetero
PJ

Munisaga suma una aliada: el pase dentro del Concejo de Rawson con ritmo cuartetero

Esgrima La Plata EN VIVO: el minuto a minuto del Torneo Apertura
Fútbol argentino

Esgrima La Plata EN VIVO: el minuto a minuto del Torneo Apertura

Iban en auto por Caucete, un patrullero los frenó por movimientos sospechosos y terminaron presos por portar armas
Hasta las manos

Iban en auto por Caucete, un patrullero los frenó por movimientos sospechosos y terminaron presos por portar armas