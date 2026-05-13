Exportaciones: el mosto sigue creciendo en San Juan, mientras el vino marcó una leve caída en volumen

Las exportaciones de vino en San Juan disminuyeron un 13,7% en valores dólares FOB y un 0,1% en hectolitros en abril de 2026, en comparación al mismo mes del año pasado. Esto de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) relacionados al mercado externo. En tanto, la entidad señaló que respecto al mosto hubo una suba del 9,2% en volumen durante el mismo periodo de comparación y una caída del 3,6% en dólares.

Informe Confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto también mostró un aumento

El organismo informó que en abril de 2025 se exportaron 5.128 hectolitros de vino frente a 5.124 en abril de 2026, lo que representa una disminución del 0,1%. En relación a las exportaciones en valores dólares FOB, en abril del corriente año se alcanzaron 1.333.000 dólares, mientras que en abril de 2025 se comercializaron 1.150.000 dólares, significando una variación negativa del 13,7%.

De esta manera, el informe señala que el volumen total se mantuvo casi idéntico, pero el ingreso de divisas (valor FOB) sufrió una caída considerable, lo que sugiere una baja en el precio promedio por litro exportado. Según el INV, San Juan representó el 2% del volumen total de vino exportado por Argentina en abril de 2026, un punto porcentual menos que el 3% que representaba en abril de 2025.

Respecto al mosto, en abril de 2026 se exportaron 2.746 toneladas y en el mismo mes del año pasado 3.000 toneladas, representando una suba del 9,2%. En valores FOB, en abril de este año se exportaron 4.190.000 dólares, mientras que en abril del año pasado las operaciones en el mercado externo fueron de 4.041.000 dólares, presentando una caída del 3,6%. San Juan representó el 33% del total de participación nacional. Así, San Juan logró exportar 254 toneladas más en comparación con el mismo mes del año anterior. A diferencia del volumen, el valor obtenido por esas ventas disminuyó un 3,6%, lo que indica una baja en el precio promedio por tonelada exportada desde la provincia.

Las exportaciones crecen a nivel nacional

La industria vitivinícola argentina continúa mostrando señales de recuperación y crecimiento en los mercados internacionales. Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de vino registraron en abril de 2026 un incremento del 21,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, alcanzando un volumen total de 20.495.600 litros vendidos al exterior.

El desempeño positivo no solo alcanzó al vino. El mosto concentrado argentino también evidenció un importante crecimiento en los mercados internacionales.

Durante abril de 2026 se exportaron 9.091 toneladas de mosto concentrado, cifra que marcó un incremento del 33,9% respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, durante el primer cuatrimestre del año, las ventas externas de mosto totalizaron 30.578 toneladas, acumulando una suba del 33,3% frente al mismo período de 2025.