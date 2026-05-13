Confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto también mostró un aumento

La industria vitivinícola argentina continúa mostrando señales de recuperación y crecimiento en los mercados internacionales. Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de vino registraron en abril de 2026 un incremento del 21,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, alcanzando un volumen total de 20.495.600 litros vendidos al exterior.

Boom por el Mundial Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo

Encuentro Fernández y su par de Mendoza se reunieron con el presidente del INV: analizaron datos de cosecha, producción de mosto y exportaciones

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el fuerte avance de los vinos a granel, que experimentaron una suba del 61,6% durante abril. En paralelo, los vinos fraccionados también mantuvieron una tendencia positiva con un aumento del 2,4%, consolidando así un escenario alentador para el sector vitivinícola nacional.

Los datos forman parte del reporte de comercialización externa elaborado por el INV, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Un cuatrimestre con saldo positivo

La mejora registrada en abril se suma a una tendencia favorable que la actividad viene sosteniendo desde comienzos de año. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones totales de vino alcanzaron los 67.722.100 litros, lo que representa un crecimiento acumulado del 17% respecto al mismo período de 2025.

Dentro de ese balance cuatrimestral, el comportamiento de los vinos a granel volvió a destacarse como uno de los motores principales de la recuperación exportadora, aunque el segmento de vinos fraccionados también mostró un desempeño positivo.

De acuerdo con el informe oficial, los principales indicadores de abril de 2026 frente al mismo mes de 2025 fueron los siguientes:

Exportaciones totales de vino: +21,9%

Vinos fraccionados: +4,7%

Vinos a granel: +82,7%

Acumulado enero-abril: +17%

El mosto también mostró una fuerte recuperación

El desempeño positivo no solo alcanzó al vino. El mosto concentrado argentino también evidenció un importante crecimiento en los mercados internacionales.

Durante abril de 2026 se exportaron 9.091 toneladas de mosto concentrado, cifra que marcó un incremento del 33,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En tanto, durante el primer cuatrimestre del año, las ventas externas de mosto totalizaron 30.578 toneladas, acumulando una suba del 33,3% frente al mismo período de 2025.

Más de U$S250 millones en exportaciones

En términos de valor, las exportaciones argentinas de vinos y mostos alcanzaron durante enero-abril de 2026 un total de U$S250.082.000 FOB.

Ese monto representó un crecimiento del 5,7% en comparación con igual período del año pasado, reflejando no solo una mejora en los volúmenes exportados sino también una recuperación en la generación de divisas para una de las economías regionales más importantes del país.