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Datos oficiales

El fuerte impacto del turismo minero: quintuplicó las ganancias del ultimo finde de megaeventos en San Juan

Según datos del Ministerio de Turismo, la Expo San Juan Minera dejó más de $11.500 millones en la economía provincial, muy por encima del movimiento generado semanas atrás por competencias deportivas nacionales.

Por Elizabeth Pérez
El turismo minero que trajo la feria del sector realizada la semana pasada llevó la ocupación hotelera al 100% y generó un movimiento económico récord que superó ampliamente al de los últimos megaeventos deportivos realizados en San Juan.

El turismo minero que trajo la feria del sector realizada la semana pasada llevó la ocupación hotelera al 100% y generó un movimiento económico récord que superó ampliamente al de los últimos megaeventos deportivos realizados en San Juan.

expo minera 1
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Con hoteles llenos, restaurantes, transporte, comercio y servicios, en el gobierno provincial calculan que la feria minera de la semana pasada movió un total de $11.518 millones, una cifra que prácticamente quintuplicó el impacto que había dejado semanas atrás otro de los fines de semana más fuertes para el turismo sanjuanino.

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En efecto, a mediados de abril, el Ministerio de Turismo había celebrado un derrame estimado de $2.497 millones y una ocupación hotelera al 78% en el Gran San Juan. Fue cuando se realizó aquí una combinación de eventos que atrajeron gran cantidad de publico incluso de otras provincias, como el TC 2000, el Top Race, la Copa Pablo Batista de vóley y el Torneo Nacional de Judo. Pero ahora, la Expo Minera llevó esos números a otra escala.

Hoteles llenos y miles de visitantes

Durante los días 6, 7 y 8 de mayo, en que se realizó la Expo San Juan Minera, el Gran San Juan alcanzó el 100% de ocupación hotelera, impulsado por la llegada de más de 10.400 visitantes entre empresarios, proveedores, autoridades, técnicos y asistentes vinculados al sector minero.

La estadía promedio fue de cuatro noches y el gasto diario por visitante rondó los $182.927. El resultado fue un impacto económico directo de $7.679 millones y otro indirecto de $3.839 millones, cifras que terminaron consolidando uno de los movimientos turísticos más fuertes que haya registrado la provincia alrededor de un evento corporativo y productivo.

El nuevo fenómeno: turismo minero

El dato empieza a mostrar un fenómeno que en San Juan crece de la mano de la expansión del cobre: el turismo asociado a la minería. A diferencia de otros eventos tradicionales, la Expo no solo movilizó visitantes nacionales, sino también delegaciones internacionales, ejecutivos, inversores, empresas proveedoras y especialistas técnicos que permanecieron varios días en la provincia y realizaron un gasto elevado en alojamiento, gastronomía y logística.

El movimiento fue visible especialmente en hoteles, alquileres temporarios, restaurantes y servicios de transporte, sectores que trabajaron al máximo de su capacidad durante toda la semana.

Según datos oficiales la edición 2026 de la feria minera reunió más de 422 expositores y más de 450 empresas en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Esos números reflejan que la provincia de San Juan se ha posicionado como una plaza que genera turismo masivo relacionado con la actividad empresarial minera.

Eso también muestra lo que puede suceder a futuro, con la expansión prevista y los grandes proyectos de cobre esperando definiciones.

La agenda que viene

  • EL Ministerio de Turismo informó que entre los próximos eventos que atraerán visitantes a San Juan se encuentran el Congreso Federal de Guías de Turismo, previsto del 28 al 31 de mayo.
  • En julio, el rugby internacional volverá a poner a San Juan en escena con el partido entre Los Pumas y Gales en el Estadio del Bicentenario.
  • En agosto será sede, por primera vez, del 36° Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva, que reunirá a más de 3.500 profesionales.
  • La agenda continuará en noviembre con pruebas deportivas de alcance global como el Ironman Full y el Desafío Valle de la Luna.
  • Para 2027 ya aparecen citas confirmadas como el 23° Congreso Geológico Argentino, con presencia internacional, y una nueva edición del tradicional San Juan Canta, Festival Internacional de Coros, con epicentro en el Auditorio Juan Victoria.

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