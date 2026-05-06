Arrancó la Expo Minera con un despliegue histórico: 20 países presentes y abierta a los sanjuaninos

Este miércoles el Estadio del Bicentenario se transformó en el escenario principal de la minería con la apertura de una nueva edición de la Expo Minera , el evento de gran escala organizado por la revista Panorama Minero. El evento permanecerá abierto de 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita.

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Esta propuesta, que despliega más de 18.000 metros cuadrados de exhibición, se presenta como un espacio de encuentro integral donde convergen no solo las principales compañías mineras, sino también actores fundamentales de los sectores del petróleo y el gas. La feria, diseñada bajo una estructura de pabellones temáticos, permite a los asistentes realizar un recorrido organizado para descubrir las innovaciones tecnológicas y los servicios que sostienen a estas industrias estratégicas en la actualidad.

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Con una convocatoria que ya supera los 15.000 asistentes acreditados, la magnitud del encuentro se hace evidente al observar la presencia de delegaciones provenientes de más de 20 países, lo que posiciona a la región en el centro de la agenda internacional.

En esta oportunidad, más de 400 expositores han montado sus stands para mostrar desde desarrollos de software hasta la imponente maquinaria pesada que suele capturar la atención de todos los visitantes. Este despliegue técnico y logístico ofrece una oportunidad única para observar de cerca equipos de gran porte que habitualmente operan en yacimientos y zonas remotas, ahora accesibles para el conocimiento del público general en el predio deportivo.

Uno de los pilares fundamentales de esta edición es su carácter inclusivo y abierto a la comunidad, ya que la organización ha dispuesto que la entrada sea totalmente gratuita para fomentar la participación de todos los ciudadanos.

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Al ser un evento destinado a todo público, la feria funciona como un puente educativo y de vinculación social, permitiendo que las familias y los estudiantes comprendan el funcionamiento y el impacto económico de la actividad productiva.

Por otra parte, la exposición refuerza su perfil federal e internacional con la presencia de delegaciones extranjeras, como proveedores de Perú, y diversos clusters industriales de provincias argentinas que potencian la colaboración en el sector. Este intercambio se complementa con una agenda de charlas y capacitaciones abiertas, pensadas tanto para profesionales mineros como para el público general interesado en la innovación energética.

De esta manera, la Expo Minera no solo se consolida como una plataforma de negocios y networking de alto nivel, sino también como una jornada de divulgación masiva que reafirma la importancia de los recursos energéticos en el desarrollo del país.