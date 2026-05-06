San Martín-Platense en la cancha del 'Gallito' por Copa Argentina: se confirmó el horario

San Martín ya tiene todo listo para su próximo desafío en la Copa Argentina : el Verdinegro se medirá ante Platense por los 16avos de final en un duelo que empieza a tomar forma definitiva. Dieron a conocer el horario.

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En las últimas horas, desde la organización del torneo confirmaron que el partido se disputará el próximo 13 de mayo a las 16.15 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano , cancha ubicada en la localidad de Morón, dentro de la provincia de Buenos Aires.

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Si bien en los últimos días ya se había dado a conocer tanto la sede como la fecha del encuentro, restaba definir el horario, un dato no menor para la planificación de ambos equipos y también para los hinchas que piensan acompañar. Finalmente, el cronograma quedó completo y el choque se jugará por la tarde.

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Para los de Schiapparelli esta también es una competencia importante, de la que también pretenden pelearla hasta el final. Si bien el objetivo está en el ascenso, no descuidan que se les pase el próximo compromiso ante el Calamar del ex arquero verdinegro Matías Borgogno.