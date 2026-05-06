Por alerta meteorológica, suspendieron la Feria de Artesanías en Chimbas

La llegada de un frente climático complejo a San Juan ya comenzó a impactar en la agenda de actividades y uno de los eventos más convocantes de la provincia debió suspender su jornada de este miércoles. Se trata de la Feria Internacional de Artesanías , que se desarrolla en el Costanera Predio Ferial, en el departamento Chimbas.

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Edición XXXI Una a una, las mejores piezas de la Feria Internacional de Artesanías 2026

A través de un comunicado oficial, la Comisión organizadora informó que “hoy miércoles no abrimos” debido a la alerta naranja vigente por el fenómeno climático. La decisión, explicaron, responde a la necesidad de “preservar la seguridad de todos” frente a las condiciones adversas previstas para la tarde.

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En ese sentido, adelantaron que la feria retomará su funcionamiento habitual este jueves, en su horario de 16 a 22, e invitaron al público a asistir en las próximas jornadas.

Zonda intenso y cambio brusco

La suspensión se da en el marco de un evento meteorológico que combina la presencia del viento Zonda durante la tarde y la llegada de viento Sur hacia la noche y madrugada del jueves.

Según el climatólogo Germán Poblete, el Zonda comenzará a sentirse con fuerza entre las 16 y las 17, con ráfagas que podrían alcanzar e incluso superar los 60 km/h, en un fenómeno considerado “extemporáneo” para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para gran parte de la provincia, incluyendo el Gran San Juan —donde se encuentra Chimbas—, advirtiendo por baja visibilidad, aumento brusco de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Tras el paso del Zonda, se espera el ingreso de viento Sur, que traerá un marcado descenso de temperatura y se mantendrá durante los días siguientes.

Un evento clave para la cultura y la economía

La XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías es uno de los encuentros más importantes del país en su rubro, con la participación de creadores de distintas provincias y países. Además de su valor cultural, el evento tiene un fuerte impacto económico, ya que promueve la actividad artesanal, el turismo y la generación de empleo.

En esta edición, que se extenderá hasta el 10 de mayo, ya se realizaron actividades destacadas como la entrega de premios a las mejores piezas, seleccionadas por un jurado especializado.

Pese a la suspensión de este miércoles, se espera que la feria continúe con normalidad en los próximos días, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.