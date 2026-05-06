Especializan a 120 policías como anfitriones por el "crecimiento del turismo en San Juan"

Con el objetivo de potenciar la calidad del servicio, el conocimiento de los atractivos locales y consolidar a la provincia como un destino seguro y de excelencia, el Gobierno de San Juan puso en marcha un curso de formación turística destinado al personal de la Policía de la Provincia.

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En un trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, 120 efectivos iniciaron su formación como anfitriones del destino.

Así, en el marco del programa provincial "San Juan Capacita en Turismo", el Gobierno dio un paso estratégico en la profesionalización de sus fuerzas de seguridad vinculadas al sector servicios.

Cabe destacar que esta iniciativa responde al crecimiento sostenido de la actividad turística en los últimos años, lo que demanda una preparación de excelencia por parte del personal policial. De esta manera, el curso tiene como finalidad brindar herramientas y conocimientos técnicos que permitan garantizar un entorno seguro, pero también hospitalario, transformando a cada efectivo en un eslabón clave de la cadena de hospitalidad provincial.

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El programa formativo abarca una visión 360° del destino San Juan. Para eso, el temario incluye desde la gestión de la biodiversidad en el Parque Presidente Sarmiento y el Centro Ambiental Anchipurac, hasta la logística y relevancia de sitios icónicos como el Parque Provincial Ischigualasto, el Paraje Difunta Correa y la prestigiosa Ruta del Vino.

Así, el cronograma prevé encuentros durante mayo, junio, agosto y septiembre de este año, alcanzando más de un centenar de efectivos entre agentes y oficiales.

Durante el inicio de la capacitación, participaron la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; subsecretario de Inspección y Control de la Gestión Pública, Damián Villavicencio; subsecretario de Turismo, Juan Castañares López y la directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Turismo, Daniela Golfieri, como también integrantes de la Plana Mayor de la Policía de San Juan y efectivos policiales.

Con esta apuesta, San Juan busca consolidar el rol del policía como el primer anfitrión. Es decir, un trato amable, eficiente y con conocimiento preciso de los circuitos turísticos que no solo mejora la experiencia de los visitantes, sino que posiciona a la provincia como un destino de calidad, donde la seguridad y la información van de la mano.

De este modo, al invertir en la capacitación de quienes custodian la vía pública y los sitios de interés, la gestión provincial asegura que el beneficio llegue directamente a la gente, tanto a los sanjuaninos que residen en zonas turísticas como a los protagonistas del sector que ven en la seguridad un valor agregado en el destino.