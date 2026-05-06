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De la bici y el handy a las redes: quién es el periodista que informa desde Caucete hacia toda la provincia

Desde una bicicleta y con un handy, Ariel Rodríguez empezó a recorrer las calles de Caucete en busca de noticias. Hoy, después de más de tres décadas en los medios, se convirtió en una de las voces más reconocidas del Este sanjuanino y en una referencia informativa para radios y portales de toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ruido de la radio apareció casi de casualidad en la vida de Ariel Rodríguez. No fue un sueño de infancia ni una vocación temprana. Primero estuvo Buenos Aires, el trabajo y los años difíciles lejos de San Juan. Después, un puñado de CD prestados y una visita a una radio de Caucete terminaron cambiándole el rumbo.

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“Entré al estudio y me gustó el ambiente de la radio”, recordó en diálogo con Tiempo de San Juan. Ese descubrimiento ocurrió a mediados de los ‘90, poco después de regresar desde Buenos Aires junto a su hermano. Había emigrado en busca de oportunidades económicas, pero al volver tampoco encontró un panorama sencillo.

Sin embargo, aquella visita a Radio Santa Rita despertó algo inesperado. Primero comenzó como técnico operador y después pasó a integrar el equipo de prensa. Ahí empezó una historia que ya lleva más de 30 años ligada a la comunicación del Este sanjuanino.

Un movilero arriba de una bicicleta

En tiempos donde no existían los celulares ni las transmisiones en vivo desde un teléfono, Ariel recorría Caucete con un handy en la mano y una bicicleta como móvil periodístico.

“Transitaba las calles buscando la noticia en bicicleta”, contó. La imagen quedó grabada en muchos vecinos del departamento: un joven recorriendo barrios, colectivos y terminales para encontrar historias y llevar información a la radio.

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Rodríguez, con handy en mano.

Rodríguez, con handy en mano.

Incluso, muchas veces se subía a los colectivos de corta y larga distancia para entrevistar pasajeros que llegaban o salían de San Juan. “Pedía permiso y hacía notas arriba del colectivo”, recordó.

Ese estilo callejero y directo terminó convirtiéndose en su marca personal. Ariel construyó su carrera desde el contacto cotidiano con la gente, lejos de los escritorios y cerca de los hechos.

El salto a las redes y las noticias policiales

Con el paso del tiempo, Ariel también encontró en las redes sociales una nueva forma de informar. Desde sus perfiles comenzó a publicar noticias de Caucete, 25 de Mayo y otros departamentos del Este, con especial repercusión en los hechos policiales.

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Accidentes, operativos, robos o casos resonantes empezaron a circular rápidamente a través de sus publicaciones, que hoy son seguidas por miles de personas. Incluso, muchos medios sanjuaninos suelen replicar sus informaciones por la rapidez y cercanía con la que cubre los hechos.

Ese crecimiento digital terminó ampliando aún más su alcance y consolidándolo como una referencia informativa en la región. Ese crecimiento digital terminó ampliando aún más su alcance y consolidándolo como una referencia informativa en la región.

La pasión por informar

Con el paso de los años, la radio dejó de ser solamente un trabajo. Se transformó en una pasión y también en un modo de vida. “Hoy vivo de esto”, resumió.

Además de desempeñarse como operador y periodista, también trabajó como voz comercial en radios de Capital, entre ellas La Mil20. La experiencia, asegura, le permitió perfeccionarse en la locución y aprender de otros profesionales.

“Hice cursos y capacitaciones, pero la práctica fue lo que más me enseñó”, explicó. “Hice cursos y capacitaciones, pero la práctica fue lo que más me enseñó”, explicó.

Ese aprendizaje constante lo llevó a convertirse en una de las voces más conocidas de Caucete y de toda la zona Este.

El periodista de los casos resonantes en Caucete

Ariel asegura que le tocó cubrir algunos de los hechos más impactantes de la región durante las últimas décadas. Uno de los que más recuerda es el caso de Mili Ruarte, la joven asesinada y hallada enterrada en Caucete.

“En la mayoría de los casos resonantes de Caucete he participado informando”, afirmó. “En la mayoría de los casos resonantes de Caucete he participado informando”, afirmó.

Aunque evita quedarse con una sola cobertura, reconoce que el periodismo también le dejó momentos difíciles. “Decir la verdad a veces genera problemas”, admitió. Aun así, sostiene que nunca dejó de salir a la calle para informar.

La radio como puente con la gente

Más allá de las noticias policiales o los hechos de impacto, Ariel asegura que una de las cosas que más valora de la comunicación es la posibilidad de ayudar. “La comunicación me permitió acompañar a gente vulnerable y servir de nexo cuando alguien necesita ayuda”, contó.

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Con el tiempo, esa cercanía terminó consolidando un vínculo fuerte con los vecinos del Este sanjuanino. Muchos lo conocen por su voz, otros por haberlo visto durante años recorriendo calles y coberturas. Hoy, además, la tecnología y las redes sociales ampliaron el alcance de su trabajo.

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