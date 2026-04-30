jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personaje sanjuanino

Donde el polvo se vuelve arte: Daniel y un oficio que resiste al tiempo

En un taller escondido de Chimbas, a pocas cuadras de la cancha de Peñarol, pasa ocho horas por día entre máquinas, polvo y moldes. Lleva más de 55 años dedicado a un oficio artesanal que aprendió de chico y que hoy, con sus manos gastadas, sigue defendiendo frente al avance del cerámico.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2026-04-29 at 11.18.11 (1)
WhatsApp Image 2026-04-29 at 11.18.11

El ruido no se detiene. Es seco, constante, casi hipnótico. En el fondo de una casa de Chimbas, a pocas cuadras de la cancha de Peñarol, Daniel Pereyra trabaja al ritmo de las máquinas. El aire está cargado de polvo y, entre moldes, colores y material seco, una escena se repite desde hace décadas: el oficio hecho con las manos.

Lee además
Colita, la perra de la Plaza 25 de Mayo. Acompaña todos los días al kiosco de calle Mitre y Mendoza.
Personajes sanjuaninos

La historia de Colita: la perra que lleva 10 años en Plaza 25 de Mayo y es el alma de una esquina famosa del centro
franco poggio y su experiencia en gran hermano: ser amigo de andrea del boca, un desayuno insolito y la expectativa por el repechaje
Exclusivo

Franco Poggio y su experiencia en Gran Hermano: ser amigo de Andrea del Boca, un desayuno insólito y la expectativa por el repechaje

Ahí pasa ocho horas de corrido por día. A veces más. Porque si fuera por él, no pararía. “Me gusta mi trabajo. Yo, si pudiera, trabajaría hasta el domingo, pero bueno… hay que descansar”, dice, con una media sonrisa que no interrumpe el movimiento.

Empezó con los mosaicos cuando era apenas un niño. Tenía 14, según cuenta. No quería estudiar y en su casa la regla era clara: si no se agarraba los libros, había que salir a trabajar. Así llegó a una fábrica en Rawson, donde aprendió desde abajo, cuando todavía no existían las máquinas que hoy acompañan el proceso. “No había prensas ni hormigonera. Se hacía todo a pala”, recuerda.

El oficio se le quedó pegado rápido. Un hombre -}que ya falleció- fue quien le enseñó lo esencial. Después vino lo demás, la práctica, los años y la repetición; también su padre, que se dedicaba a lo mismo. En ese entonces, el mosaico era protagonista y las fábricas no daban abasto. No existía el cerámico, y cada pieza llevaba tiempo, fuerza y precisión.

“Esto es artesano. No hay máquina automática que lo produzca”, explica. Lo dice con la seguridad de quien conoce cada etapa del proceso. “Lo único que se necesita es la prensa cubridora, la revolvedora y la hormigonera. Después, es todo mano”, agrega.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 11.18.11

El procedimiento tiene algo de ritual. El material se prepara a medida, seco, en la proporción justa. Se elige el color, se coloca en el molde y llega el momento clave, la prensa. “Le da un prensazo de tres 7.000 mil , 3.800 mil kilos”, cuenta. Así nace un mosaico de vereda. O uno dibujado, con formas que todavía sorprenden.

Porque no todo es repetir modelos. Detrás de cada moscaico también hay horas de creación. Diseños propios que todavía no salieron a la venta, bocetos que se transforman en piezas únicas. “Este no se hace en otro lado de todo San Juan ni en toda Argentina”, dice, orgulloso, mientras señala uno de sus últimos trabajos. En ese gesto aparece otra capa del oficio, la del que no solo fabrica, sino que inventa.

El avance del cerámico cambió el panorama, pero no lo corrió del todo. Él lo explica desde la experiencia: “El cerámico no sirve para afuera. No tiene absorción. El agua queda ahí. En cambio, el mosaico deja que la humedad salga”. Es conocimiento de obra, de años viendo cómo responden los materiales, cómo envejecen las superficies.

En el taller podrían trabajar hasta cuatro personas al mismo tiempo, cada una en una parte distinta del proceso. Pero muchas veces está solo, concentrado en ese ritmo que no falla. “Entre más horas, más hace. Pero ocho horas siempre, corrido”. Y nunca pensó en dejarlo. Ni siquiera ahora. “Es lo que me mantiene en actividad”, afirma. Y no suena a costumbre, sino a convicción.

Embed - Daniel Pereyra, el ultimo mosaiquista de San Juan

Seguí leyendo

Betu, la que pone el alma en un templo de hombres en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Colita, la perra de la Plaza 25 de Mayo. Acompaña todos los días al kiosco de calle Mitre y Mendoza.
Personajes sanjuaninos

La historia de Colita: la perra que lleva 10 años en Plaza 25 de Mayo y es el alma de una esquina famosa del centro

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan
En el centro

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos
Atención

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Te Puede Interesar

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino y provcó la reacción en contra de los vecinos.  Vicuña apunta a reactivar obras viales en La Rioja y retomar el vínculo institucional tras el freno judicial.
Nuevo escenario tras el conflicto

Vicuña busca retomar operaciones en La Rioja y reactivar obras tras el conflicto judicial

Por Elizabeth Pérez
Una funcionaria judicial chocó contra un auto estacionado en Rivadavia
Siniestro

Una funcionaria judicial chocó contra un auto estacionado en Rivadavia

Aumentan los servicios de agua potable y cloacas en San Juan.
A partir de mayo

Aumenta el servicio de agua y cloacas en San Juan: mirá los nuevos valores

Donde el polvo se vuelve arte: Daniel y un oficio que resiste al tiempo video
Personaje sanjuanino

Donde el polvo se vuelve arte: Daniel y un oficio que resiste al tiempo

Allende, a fondo: La Rioja, Milei, la interna peronista y sus reparos con Andino 2027
Paren las Rotativas

Allende, a fondo: La Rioja, Milei, la interna peronista y sus reparos con "Andino 2027"