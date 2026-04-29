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Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos

El presidente del organismo, Juan Pablo Medina, confirmó que a partir del próximo lunes se actualizarán los montos de las líneas vigentes y se facilitará el acceso a los préstamos personales para los agentes de planta permanente de toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A partir del próximo lunes, coincidiendo con el inicio del mayo, la Caja de Acción Social de San Juan pondrá en marcha una actualización en sus políticas de beneficios financieros mediante el lanzamiento de nuevos montos para sus diversas líneas de asistencia. Según detalló el presidente de la institución, Juan Pablo Medina, uno de los cambios más significativos se dará en la línea destinada a siniestros, la cual contará con valores renovados para dar respuesta a las urgencias de los trabajadores.

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Estos anuncios se enmarcan en un contexto de alta demanda, donde el organismo ya ha entregado más de 10.000 préstamos en el último periodo, manteniendo un ritmo de procesamiento administrativo de entre 55 y 60 trámites diarios para cumplir con las solicitudes de los beneficiarios.

Para acceder a estas herramientas crediticias, los interesados deben pertenecer al universo de empleados de planta permanente de la administración pública provincial. Este beneficio alcanza no solo al Poder Ejecutivo, sino también a los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, así como a todas las municipalidades que mantienen convenios vigentes, lo que representa un alcance potencial de aproximadamente 55.000 agentes estatales.

La gestión de estos créditos requiere la solicitud previa de turnos, un proceso que se ha vuelto sumamente ágil gracias a la labor de la gerencia del organismo, aunque las autoridades solicitan comprensión debido a la magnitud del universo de empleados que buscan acceder a estos beneficios.

Para qué se usan más

En cuanto a la finalidad de estos fondos, los registros de la institución indican que casi el 90 % de las solicitudes se concentran en la línea de préstamos personales. La principal ventaja de esta modalidad es que no posee un destino definido previamente, otorgando a los empleados la libertad de utilizar el dinero según sus necesidades particulares. Entre los usos más frecuentes manifestados por los beneficiarios se encuentran la planificación de viajes, el financiamiento de festejos o cumpleaños, y la adquisición de bienes tecnológicos como teléfonos celulares. Asimismo, se observa un incremento estacional en la demanda de estos turnos durante los meses de noviembre y diciembre, así como en la reapertura del servicio a comienzos de enero, reflejando la importancia de estos créditos para el consumo y la organización familiar de los trabajadores públicos.

Los nuevos montos de los préstamos

  • Línea para comprar rodados: $2.100.00
  • Línea para remodelación de viviendas: $3.200.000
  • Línea de préstamos personales: $1.800.000
  • Línea de préstamo asistencial: $1.200.000

¿Quiénes pueden acceder y cómo hacerlo?

Todas las líneas de préstamos están dirigidas a empleados públicos provinciales o a trabajadores de entes con convenio con la Caja de Acción Social. Para acceder, es necesario presentar documentación personal, laboral y bancaria, y contar con un garante que cumpla los mismos requisitos.

Préstamo Personal

Fondos en efectivo para gastos personales.

Turno previo obligatorio desde la web de la CAS. En Calingasta, Iglesia, Jáchal o Valle Fértil, el turno se gestiona vía WhatsApp al 2645866296.

Documentación requerida (titular y garante):

  • DNI (original y copia).
  • Último recibo de sueldo.
  • CBU con nombre y CUIL.
  • Certificado laboral para policías y penitenciarios.

Préstamo Asistencial

Destinado a gastos médicos no cubiertos por obras sociales.

Requisitos del solicitante:

  • Nota dirigida a la presidenta o gerente de Préstamos.
  • Certificado médico y registro profesional del Ministerio de Salud.
  • Historia clínica y presupuesto.
  • Recibo de sueldo, DNI y CBU.
  • Presentación por Mesa de Entradas (Santa Fe 10 Este, 2º piso, Capital).

Requisitos del garante:

  • Idénticos al solicitante.
  • Préstamo para Remodelación de Vivienda
  • Fondos para refacción o mejora habitacional.

Sin turno previo, atención de 7:30 a 11:30 hs.

Documentación requerida:

  • DNI, recibo de sueldo y CBU.
  • Presupuesto por duplicado con firma, sello y cumplimiento fiscal.
  • Garante con la misma documentación.

Préstamo para Rodados

Aplica a la compra de bicicletas, ciclomotores, autos usados o 0km, y sus repuestos.

Sin turno previo, atención de 7:30 a 11:30 hs.

Documentación requerida:

  • DNI, recibo de sueldo y CBU.
  • Presupuesto por duplicado con todos los datos fiscales.
  • Garante que cumpla los mismos requisitos.
  • Un respaldo real para el poder adquisitivo

Para más información o solicitar un turno, ingresá al sitio web oficial de la Caja de Acción Social o comunicate vía WhatsApp al 2645866296.

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