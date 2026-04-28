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Relevamiento

Arrancó la venta de estufas en San Juan: precios estables y expectativas de buenas ventas para la temporada

En el sector manifestaron que esperan una importante actividad, debido a que prevén un invierno marcado por temperaturas bajas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el comercio local se puede encontrar un amplio catálogo de productos de calefacción.

En el comercio local se puede encontrar un amplio catálogo de productos de calefacción.

estufas (2)

Hace poco comenzó la temporada de frío en San Juan y los negocios ya están recibiendo consultas y concretando ventas de estufas y calefactores. Hay precios variables que se encuentran desde los $30.000, siendo las eléctricas las más elegidas. En tanto, desde el sector aseguraron que esperan una buena temporada porque se aguarda un invierno de bajas temperaturas y los productos prácticamente no sufrieron variaciones de precios.

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Los sanjuaninos ya están concurriendo al centro para averiguar los costos de los diferentes productos de calefacción. Por este motivo, desde Tiempo de San Juan se realizó un relevamiento para conocer los precios de algunos productos que ofrece el comercio. En Dismar hay estufas halógenas a $36.000, de cuarzo a $72.000 y convectores a un precio de $63.000. En relación con la calefacción a gas, tienen calefactores con salida al exterior a $312.000 y sin salida a $216.000. Desde la empresa señalaron que los consumidores tienden a elegir las estufas eléctricas por la facilidad de instalación y el bajo costo.

En tanto, resaltaron que los montos se mantienen con pocas variaciones respecto al 2025 e incluso algunos han tenido disminuciones. La llegada reciente del frío hizo que, según manifestaron desde la firma, la gente recién empiece a realizar consultas. Expresaron que esperan tener una buena temporada, debido a que prevén un invierno con un marcado frío. A esto se suma una amplia gama de financiación con tarjetas de crédito nacionales y provinciales, que también apalanca el consumo.

estufas (2)

En Naldo, hay estufas de cuarzo a $36.999, halógenas a $53.799, caloventores a $45.999 y calefactores a gas a $220.000. Además, tienen en su catálogo un novedoso sistema que funciona a leña y se puede adquirir desde los $300.000. Indicaron que creen que desde mayo arrancará un movimiento fuerte, aunque aseguraron que ya hay ventas en el local. Como señalaron en Dismar, los precios también llegaron con pocas modificaciones respecto al 2025 y por debajo de la inflación. Dijeron que la mayoría de los productos que tienen son de origen nacional y afirmaron que los importados aún no están disponibles.

Por último, en Gamma se pueden encontrar estufas halógenas a $55.290, estufas de cuarzo a $34.000 y caloventores desde $30.000. En cuanto a las líneas a gas, hay desde los $190.000. Resaltaron que no hubo fuertes aumentos en comparación con el año pasado y aseveraron que los sanjuaninos ya están comprando, aprovechando la financiación con tarjetas de crédito. Consideraron que habrá una muy buena actividad comercial por el intenso invierno previsto y las oportunidades de pagar los productos a largo plazo, en un contexto que consideraron más estable en cuanto al panorama económico. Al referirse a los productos importados, desde Gamma expresaron que trabajan con marcas nacionales y manifestaron que los consumidores tienden a comprar marcas conocidas por una cuestión de confianza.

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