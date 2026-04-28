Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito

Una denuncia penal puso contra las cuerdas al Arzobispado de San Juan , después de que el dueño de un terreno de Pocito asegurara que desde la institución se apropiaron de una parte de sus tierras. Si bien el denunciante indicó que había cedido un lote, aseguró que la entidad tomó posesión de un perímetro mucho mayor.

Acorde pudo saber Tiempo de San Juan, la fiscalía tomó intervención a través de la UFI Genérica y, luego de indagar sobre lo denunciado, entendió que había elementos suficientes para formalizar y llevar al banquillo de los acusados a los apoderados del organismo que representa a la Iglesia Católica en la provincia. Es por ello que, este martes, estaba prevista la audiencia para presentar el caso pero, por razones que se desconocen, fue suspendida.

La denuncia que instruye el Ministerio Público expone que un hombre, identificado como G.N, donó una parte de sus tierras, ubicadas en Ruta 40 y Calle 8, para que la construcción de una capilla. Sin embargo, para su sorpresa, habría descubierto que la posesión del lote excedió los límites de lo cedido, pues habrían realizado dos canchas de fútbol en el terreno lindante.

Además, el denunciante manifestó que desde el Arzobispado instalaron un casero y que se negarían a devolver el lote apropiado. Por ese motivo, acudió a la justicia penal y el fiscal Tomás Plaza, en conjunto con su ayudante fiscal, tendría intenciones de endilgarle la figura de usurpación.

El delito en juego, previsto en el artículo 181 del Código Penal Argentino, prevé un castigo prisión de seis meses a tres años. El mismo sostiene que hay sanción para el que cometiere abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble, lo que -a priori y por la denuncia- se ajustaría a la situación denunciada.