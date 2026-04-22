Tienen 23 y 24 años y terminaron a las corridas tras haber cometido dos robos en media hora

Una secuencia delictiva se desarrolló en apenas 30 minutos y terminó con una persecución que culminó con dos detenidos. Los sujetos de 23 y 24 años fueron aprehendidos en Pocito luego de estar acusados de cometer dos robos consecutivos, uno de ellos con el uso de un arma de fuego.

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Según indicaron fuentes policiales, el primer hecho ocurrió en la intersección de Félix Aguilar y Santa Rosa, donde un hombre de 36 años denunció el robo de su motocicleta, una Motomel Blitz negra.

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Media hora más tarde, en Lemos y Calle 8, los mismos sujetos —a bordo de una moto 110 cc— intentaron arrebatarle una bicicleta rodado 29 azul a una adolescente de 15 años. En ese episodio, según fuentes policiales, se registraron detonaciones de arma de fuego.

Tras recibir el alerta, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur iniciaron un operativo de búsqueda. Fue en calle España y Calle 7 donde lograron divisar a dos hombres que coincidían con las descripciones aportadas. Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la fuga hasta un domicilio ubicado en Calle 6, antes de España.

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Allí fueron finalmente interceptados. Durante el procedimiento, uno de ellos, identificado como Aciar García de 23 años, ingresó a una vivienda del lote 35, donde fue reducido y detenido. El otro implicado, Videla, de 24 años, fue aprehendido en el lugar.

Tras la detención, los uniformados confirmaron que la motocicleta en la que se movilizaban era la misma que había sido denunciada como robada minutos antes. Además, lograron recuperar la bicicleta sustraída.

La causa fue caratulada como robo y arrebato en grado de tentativa en concurso real con robo, y quedó en manos de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, por disposición del fiscal Dr. Cristian Catalano.