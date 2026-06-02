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Antecedentes

"Chonono" fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado

Tras una persecución en Chimbas, Rodolfo “Chonono” Sánchez fue detenido junto a su hermano Mauricio, alias “Yiya”, en un procedimiento que dejó a un policía herido. El episodio volvió a poner en foco a ambos, quienes registran antecedentes penales desde hace más de dos décadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chonono

Rodolfo Ernesto Sánchez, alias “Chonono”, volvió a quedar en el centro de la escena policial tras ser detenido este lunes en Chimbas luego de una persecución que terminó con su hermano también tras las rejas, un efectivo lesionado y una motocicleta secuestrada con pedido de radiación. El episodio reavivó el prontuario de uno de los nombres más reiterados en los registros delictivos de San Juan, con causas que se extienden desde el año 2000 hasta la actualidad y que incluyen desde robos bajo la modalidad de escruche hasta ser involucrado en golpes millonarios cuidadosamente planificados.

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Uno de los episodios más resonantes en los que fue señalado ocurrió en septiembre de 2023, cuando una banda delictiva ejecutó una emboscada en pleno centro sanjuanino contra un directivo de la empresa Alumetal. El objetivo era interceptar el traslado de dinero que iba a ser depositado en una entidad bancaria.

Según la reconstrucción judicial, el ataque fue meticulosamente planificado. Los delincuentes siguieron a la víctima desde las inmediaciones del local comercial y coordinaron movimientos con al menos tres vehículos: una camioneta, un auto y una motocicleta. Todo se concretó en cuestión de segundos, cuando el empresario detuvo su marcha para hacer subir a un empleado.

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En ese instante, uno de los integrantes de la banda abrió una de las puertas traseras del vehículo y sustrajo dos mochilas con dinero en efectivo el botín ascendía a unos 13 millones de pesos. La maniobra, aunque audaz, no incluyó violencia directa ni el uso de armas, lo que derivó en que la causa fuera encuadrada como hurto simple.

Las cámaras de seguridad y diversas pruebas permitieron a los investigadores identificar a los sospechosos y reconstruir el recorrido de fuga. Días después, tras una serie de allanamientos, fueron detenidos varios implicados, entre ellos Sánchez. En noviembre de ese año, la Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para los acusados, en función de sus antecedentes.

Las pesquisas también establecieron que la banda contaba con información previa sobre los movimientos de la víctima, lo que reforzó la hipótesis de la participación de un “entregador”.

Pero ese no fue el único hecho de peso en el que aparece vinculado “Chonono”. En el mismo período, los investigadores lo relacionaron con otros delitos contra la propiedad, consolidando su perfil dentro de un circuito delictivo que operaba con planificación y movilidad.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, Sánchez ha sido señalado además en reiteradas oportunidades por robos bajo la modalidad de “escruche”, es decir, ingresos a viviendas en ausencia de sus propietarios. Este tipo de delitos requiere tareas previas de observación y selección de objetivos, una característica que los investigadores suelen destacar en su historial.

Su prontuario se remonta al año 2000 y se extiende hasta registros recientes de 2025, lo que evidencia una continuidad en su actividad delictiva. En distintos momentos, su nombre apareció en causas por hurto, robos agravados y otros hechos contra la propiedad. Su prontuario se remonta al año 2000 y se extiende hasta registros recientes de 2025, lo que evidencia una continuidad en su actividad delictiva. En distintos momentos, su nombre apareció en causas por hurto, robos agravados y otros hechos contra la propiedad.

Uno de los antecedentes más cercanos en el tiempo ocurrió justamente en 2025, cuando fue detenido en Capital tras ser sorprendido junto a otro hombre en el estacionamiento de un centro comercial. Según la información policial, ambos utilizaban un inhibidor de alarmas para intentar abrir vehículos. Al advertir la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados a las pocas cuadras.

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El nuevo episodio en Chimbas

En este contexto, el lunes volvió a ser noticia tras un operativo que tuvo lugar en el departamento Chimbas. Todo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico Norte intentó identificar a un motociclista en inmediaciones del barrio Los Andes.

El conductor se negó a detenerse y emprendió la fuga, lo que derivó en una persecución por distintos sectores. Aunque en un primer momento fue cercado, logró escapar y continuó su recorrido hasta el barrio Pampa, donde finalmente fue alcanzado y reducido.

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"Yiya" y "Chonono" Sánchez.

Durante el procedimiento se vivieron momentos de tensión, ya que familiares y allegados habrían intentado intervenir para impedir la detención. En ese marco, se solicitó la presencia de refuerzos y se sumó personal de la Unidad Motorizada de Chimbas Sur.

Según las primeras versiones, uno de los hermanos del detenido atacó a un efectivo policial con dos palos, provocándole lesiones en la espalda y en una mano.

Finalmente, los dos hombres fueron aprehendidos. Horas más tarde, fuentes oficiales confirmaron que se trataba de los hermanos Rodolfo Ernesto Sánchez, alias “Chonono”, y Mauricio Leonardo Sánchez, alias “Yiya”, ambos con antecedentes.

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