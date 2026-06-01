Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Una persecución policial que se extendió por distintos sectores de Chimbas concluyó con dos hombres detenidos, un efectivo lesionado y el secuestro de una motocicleta que presentaba pedido de radiación.

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De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, todo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico Norte intentó entrevistar e identificar a un motociclista. Sin embargo, el conductor se negó a detenerse y emprendió la fuga a gran velocidad.

La persecución se desarrolló inicialmente por las inmediaciones del barrio Los Andes. Aunque en un momento el sospechoso fue cercado por los uniformados, logró escapar y continuó su recorrido hacia el barrio Pampa, donde finalmente fue alcanzado y reducido por los efectivos.

Según trascendió, al momento de concretarse la aprehensión se generó una situación de tensión debido a la intervención de familiares y allegados del sospechoso, quienes habrían intentado evitar el accionar policial. Ante ese escenario, los efectivos solicitaron refuerzos.

Poco después arribó al lugar personal de la Unidad Motorizada de Chimbas Sur. En medio del operativo, uno de los hermanos del detenido habría atacado a un policía con dos palos. De acuerdo con la información preliminar, uno de los golpes impactó en la espalda del uniformado y el otro en una de sus manos.

Finalmente, los agresores fueron reducidos y trasladados a sede policial. Las fuentes indicaron que los detenidos serían integrantes de la familia Sánchez, conocidos en la zona por el alias "Chonono", y que ambos registrarían antecedentes penales.

Además, durante el procedimiento fue secuestrada una motocicleta que presentaba una medida de radiación. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales imputaciones que podrían recaer sobre los involucrados.