martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

El procedimiento comenzó cuando efectivos intentaron identificar a un motociclista que escapó por distintos barrios. Durante el operativo, familiares del sospechoso habrían intentado impedir la detención y uno de ellos agredió a un uniformado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 1 jun 2026, 10_57_53 p.m.

Una persecución policial que se extendió por distintos sectores de Chimbas concluyó con dos hombres detenidos, un efectivo lesionado y el secuestro de una motocicleta que presentaba pedido de radiación.

Lee además
El video de los Bomberos Voluntarios de Chimbas para presentar su nueva ambulancia.
Orgullosos

Los Bomberos Voluntarios de Chimbas estrenan ambulancia y lo celebraron con un llamativo video
atraparon nuevamente a uno de los angelitos de la cueva del chancho: esta vez, por el robo de un motor de un aire acondicionado
Chimbas

Atraparon nuevamente a uno de "Los Angelitos de la Cueva del Chancho": esta vez, por el robo de un motor de un aire acondicionado

De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, todo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico Norte intentó entrevistar e identificar a un motociclista. Sin embargo, el conductor se negó a detenerse y emprendió la fuga a gran velocidad.

La persecución se desarrolló inicialmente por las inmediaciones del barrio Los Andes. Aunque en un momento el sospechoso fue cercado por los uniformados, logró escapar y continuó su recorrido hacia el barrio Pampa, donde finalmente fue alcanzado y reducido por los efectivos.

Según trascendió, al momento de concretarse la aprehensión se generó una situación de tensión debido a la intervención de familiares y allegados del sospechoso, quienes habrían intentado evitar el accionar policial. Ante ese escenario, los efectivos solicitaron refuerzos.

Poco después arribó al lugar personal de la Unidad Motorizada de Chimbas Sur. En medio del operativo, uno de los hermanos del detenido habría atacado a un policía con dos palos. De acuerdo con la información preliminar, uno de los golpes impactó en la espalda del uniformado y el otro en una de sus manos.

Finalmente, los agresores fueron reducidos y trasladados a sede policial. Las fuentes indicaron que los detenidos serían integrantes de la familia Sánchez, conocidos en la zona por el alias "Chonono", y que ambos registrarían antecedentes penales.

Además, durante el procedimiento fue secuestrada una motocicleta que presentaba una medida de radiación. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales imputaciones que podrían recaer sobre los involucrados.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 22.27.23

Temas
Seguí leyendo

De la basura al arte: la atrapante muestra que une a una reconocida artista con un taller de Chimbas

Caso prestamista de Chimbas: ADN complica al detenido, denuncian amenazas y sospechan de un autor intelectual

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Una camioneta y una moto chocaron en Chimbas: un hombre terminó hospitalizado

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Un hacker le hizo el cuento del amigo por WhatsApp y lo estafó en $4.000.000

Atraparon a delincuentes en el techo de un local infantil y una constructora en pleno centro sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Llega El Niño y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno
Clima en el país

Llega "El Niño" y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno

Te Puede Interesar

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un martes fresco pero agradable: San Juan tendrá una máxima cercana a los 19°
Clima

Un martes fresco pero agradable: San Juan tendrá una máxima cercana a los 19°

Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan
Histórico

Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude en Rivadavia

Un hacker le hizo el cuento del amigo por WhatsApp y lo estafó en $4.000.000

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero
Legislativas

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero