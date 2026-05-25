Una camioneta y una moto chocaron en Chimbas: un hombre terminó hospitalizado

Un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta generó preocupación este lunes en Chimbas y terminó con un motociclista hospitalizado, según informaron fuentes policiales.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El siniestro ocurrió este lunes en una transitada zona del departamento. Por la violencia del impacto, el conductor de la moto debió ser asistido y trasladado al hospital.
Un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta generó preocupación este lunes en Chimbas y terminó con un motociclista hospitalizado, según informaron fuentes policiales.
El siniestro vial ocurrió en una transitada zona del departamento y fue protagonizado por una moto y una camioneta utilitaria que, por causas que ahora son materia de investigación, colisionaron con violencia.
Producto del impacto, el conductor del rodado menor cayó sobre el asfalto y debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias médicas. Luego fue trasladado al hospital para recibir atención y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.
Testigos que presenciaron el episodio dieron aviso a la Policía, que intervino rápidamente en la escena junto con personal médico. La zona permaneció con circulación reducida durante algunos minutos mientras se realizaban las primeras pericias y el operativo de asistencia.