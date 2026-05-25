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Siniestro

Una camioneta y una moto chocaron en Chimbas: un hombre terminó hospitalizado

El siniestro ocurrió este lunes en una transitada zona del departamento. Por la violencia del impacto, el conductor de la moto debió ser asistido y trasladado al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Violento choque. Foto: captura transmisión en vivo – Encontra2

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Un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta generó preocupación este lunes en Chimbas y terminó con un motociclista hospitalizado, según informaron fuentes policiales.

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El siniestro vial ocurrió en una transitada zona del departamento y fue protagonizado por una moto y una camioneta utilitaria que, por causas que ahora son materia de investigación, colisionaron con violencia.

Producto del impacto, el conductor del rodado menor cayó sobre el asfalto y debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias médicas. Luego fue trasladado al hospital para recibir atención y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.

Testigos que presenciaron el episodio dieron aviso a la Policía, que intervino rápidamente en la escena junto con personal médico. La zona permaneció con circulación reducida durante algunos minutos mientras se realizaban las primeras pericias y el operativo de asistencia.

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