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Ataque a tiros

Le pegaron dos balazos en los glúteos en un supuesto asalto en Chimbas y no quiso denunciar

La víctima fue un joven que fue atacado en el barrio Tránsito de Oro. Fue hospitalizado y no aportó datos sobre los agresores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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En un confuso episodio, un hombre fue atacado por desconocidos en el interior de un barrio de Chimbas y recibió dos impactos de bala en los glúteos. Contó que sufrió el ataque durante un intento de asalto, pero lo extraño fue que no quiso hacer la denuncia.

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El hecho llamó la atención en la Policía, al punto de que deslizaron la teoría de que la agresión podría tener otra motivación. Lo cierto fue que el hombre, de apellido Vera y de 24 años, tuvo que ser asistido por médicos del Centro de Salud Báez Laspiur y luego fue derivado al servicio de urgencias del Hospital Guillermo Rawson para extraerle los dos proyectiles de los glúteos, señalaron fuentes policiales. Aclararon que la víctima está fuera de peligro.

Todo sucedió el miércoles por la noche en inmediaciones de las calles Centenario y Cipolletti, en el barrio Tránsito de Oro. Según contó, caminaba por esa zona cuando aparecieron tres sujetos que lo rodearon. Allí intentaron quitarle sus pertenencias, pero él se resistió y, en respuesta, uno de ellos efectuó dos disparos. Los impactos de bala dieron en sus glúteos, aunque alcanzó a escapar.

De acuerdo con la versión policial, el muchacho luego buscó a su hermana, quien lo llevó en auto hasta el Centro de Salud Báez Laspiur y más tarde fue derivado al hospital Rawson. Las fuentes señalaron que los médicos asistieron al herido y le hicieron preguntas sobre lo sucedido, pero respondió que no iba a realizar la denuncia.

Los policías de la guardia del hospital informaron lo sucedido a sus pares de la Comisaría 17ma y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

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