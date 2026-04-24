Cayó el tirador de Chimbas y Rivadavia: atacó viviendas a balazos y terminó detenido

En un operativo llevado a cabo durante este jueves, personal policial de la División UFI Genérica desarticuló el raid delictivo de un joven de 18 años que mantuvo en vilo a vecinos de distintos departamentos.

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El sospechoso, identificado como Jorge Fabián Pizarro Palacio , era intensamente buscado tras una serie de ataques armados contra domicilios particulares. Sin embargo, al momento de proceder con su detención, los efectivos se encontraron con una sorpresa: el sujeto ya estaba bajo custodia.

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La investigación, encabezada por el fiscal Alejandro Mattar de la UFI Genérica, se originó a raíz de graves denuncias por amenazas agravadas y abuso de armas. Mientras la policía allanaba su domicilio en el Barrio Misiones (Capital), se confirmó que Pizarro Palacio había sido aprehendido horas antes, durante la madrugada, por un hecho distinto: un robo agravado por el uso de arma de fuego quedando a disposición de Flagrancia.

Durante el registro del inmueble en calle Perú, las autoridades secuestraron un elemento clave para la causa, un arma de fuego tipo revólver calibre .32, marca Amadeo Rossi (sin cartuchos).

Luego, alrededor de las 13:30horas, en la intersección de calle Corrientes y Ruta 40, los brigadistas interceptaron un automóvil Renault Sandero Stepway blanco. El vehículo era conducido por el padre del imputado, pero las tareas de inteligencia lo señalan como el rodado utilizado por el joven para movilizarse durante los ataques. El auto fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 23°.

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La justicia vincula directamente a Pizarro Palacio con dos episodios de extrema violencia que la UFI Genérica investiga:

-14 de abril (21:00hs): El acusado se presentó en un domicilio del Barrio Huazihul (Rivadavia), perteneciente a la familia Casas, donde efectuó múltiples disparos contra la propiedad.

-22 de abril (01:00hs): Repitió el accionar en Villa El Salvador (Chimbas), atacando a balazos la vivienda de la familia Laciar.