Mató a patadas a un perro, amenazó de muerte al dueño y pasará 2 años en el penal de Chimbas

Un hombre de Chimbas pasará los próximos dos años en la cárcel por matar a patadas al perro de un vecino, a quien, además, amenazó de muerte con un cuchillo. El fallo dictado en los tribunales de Flagrancia marca precedente porque, como el acusado tenía una condena anterior, fue castigado con prisión efectiva por el delito maltrato animal.

Compromiso social En lo que va del año ya se registraron 237 denuncias por maltrato animal contra las 651 de todo el 2025.

El caso tuvo como protagonista a José Emanuel Escalante, quien ya conoce el penal de Chimbas: en 2023 fue condenado a 2 años de prisión efectiva por una causa de estafa iniciada en 2022. Ahora este hombre de Chimbas vuelve a ser noticia, pero por un caso de maltrato animal.

CUCHILLO

El episodio ocurrió el 4 de abril, alrededor de las 18:20, cuando Escalante pasó por la vereda de una vivienda de Chimbas y, sin motivo alguno, atacó a un perro mestizo pequeño llamado “Black” que se encontraba tranquilo en el frente de la casa, en el Lote Hogar 11 de Chimbas. De acuerdo con la investigación, le dio una patada de extrema violencia que le provocó lesiones mortales y derivó en su fallecimiento, constatado luego por un médico veterinario oficial.

PRESO

Lejos de terminar allí, la situación escaló cuando el dueño del animal le pidió explicaciones. Tras un breve cruce, el acusado se retiró, pero regresó minutos después armado con un cuchillo tipo carnicero de unos 40 centímetros, con el que golpeó la puerta de la vivienda y lanzó amenazas de muerte directas, generando un temor concreto en la víctima.

Ante el llamado al 911, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar, lograron reducirlo tras un forcejeo y procedieron a su detención, además de secuestrar el arma blanca que llevaba consigo. Ese accionar permitió encuadrar el hecho no solo como crueldad animal, sino también como amenazas agravadas por el uso de arma.

image La fiscal Yanina Galante, de la UFI Flagrancia.

Este viernes, en el marco de un juicio abreviado, la fiscal Yanina Galante junto con la ayudante fiscal Lucía Escudero, de la UFI Flagrancia, sostuvieron que se trató de una secuencia de violencia injustificada y grave. Señalaron que no fue un hecho menor, sino una agresión extrema contra un animal indefenso que luego se trasladó a amenazas contra una persona, y remarcaron que la ley protege a los animales como seres sintientes, por lo que estas conductas deben sancionarse para evitar su escalada y su impacto en la convivencia social.

El juez hizo lugar al planteo y condenó a Escalante a 2 años de prisión efectiva como reincidente, por los delitos de crueldad animal y amenazas agravadas con arma blanca, en concurso real.