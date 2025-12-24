miércoles 24 de diciembre 2025

Casuarinas

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado

El proteccionista Luciano Castro denunció un brutal caso de maltrato animal tras hallar un caballo mutilado y sin vida y pidió colaboración para identificar a los responsables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
caballo

Un nuevo y grave caso de maltrato animal fue denunciado en las últimas horas en San Juan por un reconocido proteccionista. Se trata de Luciano Castro, quien realizó un posteo en sus redes sociales para visibilizar la crueldad con la que fue tratado un caballo antes de su muerte. El hecho habría ocurrido en la localidad de Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo.

Según relató Castro, el animal fue encontrado sin vida y presentaba distintas partes de su cuerpo mutiladas. En las imágenes difundidas se observa que el equino llevaba pocas horas de fallecido al momento del hallazgo, lo que refuerza la hipótesis de un hecho reciente y deliberado.

El proteccionista aseguró que avanzará con la denuncia policial correspondiente y pidió la colaboración de los vecinos de la zona para poder identificar a los responsables. En ese sentido, solicitó especialmente datos, testimonios o registros de cámaras de seguridad que puedan aportar información clave para esclarecer lo ocurrido.

