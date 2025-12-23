miércoles 24 de diciembre 2025

SMN

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena

El clima será clave a la hora de organizar la cena de Nochebuena: se prevé una jornada calurosa, con nubosidad en aumento y condiciones cambiantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.54.27 PM

A pocas horas de la Nochebuena, una de las preguntas que más se repite entre los sanjuaninos no tiene que ver con el menú, sino con el clima. ¿Se podrá festejar al aire libre o habrá que armar la mesa puertas adentro? Según el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles 24 de diciembre llegará con algunas sorpresas en cuanto al tiempo.

De acuerdo al pronóstico oficial, la jornada de Nochebuena se presentará con condiciones variables. Durante el día, el cielo estará algo a parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán elevadas, en sintonía con el calor típico de esta época del año.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche podrían registrarse cambios en las condiciones meteorológicas. El SMN no descarta un aumento de la nubosidad y la presencia de viento, lo que podría generar un leve alivio térmico en el horario de la cena, aunque también obliga a estar atentos a posibles variaciones repentinas.

En ese contexto, la recomendación es no confiarse del todo y tener un “plan B” preparado. Si bien el tiempo no anticipa un escenario extremo, la inestabilidad podría jugar una mala pasada a quienes apuesten por una celebración completamente al aire libre.

