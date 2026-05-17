en vivo Primera Nacional San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido

Cortesía San Martín

Con goles de Fúnez y Monje, el Verdinegro venció 2-1 a Almagro y escaló a los 17 puntos en la Zona B de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino abrió el marcador tras un error increíble del arquero González y luego amplió la ventaja, aunque el local descontó y le puso dramatismo al cierre del partido.