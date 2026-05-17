San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido

Con goles de Fúnez y Monje, el Verdinegro venció 2-1 a Almagro y escaló a los 17 puntos en la Zona B de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino abrió el marcador tras un error increíble del arquero González y luego amplió la ventaja, aunque el local descontó y le puso dramatismo al cierre del partido.
Tras quedar eliminado en Copa Argentina, San Martín consiguió un triunfazo en José Ingenieros y volvió a sonreír en la Primera Nacional. El equipo sanjuanino derrotó 2-1 a Almagro en el estadio Tres de Febrero, llegó a las 17 unidades en la Zona B y, al menos de manera momentánea, se metió en puestos de Reducido. El Verdinegro mostró contundencia en los momentos clave y terminó festejando fuera de casa.
El encuentro había arrancado parejo y con pocas emociones, aunque el conjunto dirigido por el "Gringo" Schiapparelli ya había avisado con una jugada de Juncos por la derecha que terminó en gol, pero fue anulada por posición adelantada. En el complemento llegó el quiebre del partido: el arquero González cometió un error grosero al no poder controlar una pelota sencilla y Fúnez aprovechó el regalo para romper la sequía y poner el 1-0 para San Martín.
El próximo sábado San Martín enfrentará a Deportivo Maipú.
Cuando el partido entraba en la recta final, Monje apareció para ampliar la ventaja y darle tranquilidad al Verdinegro. Sin embargo, Almagro reaccionó rápidamente, descontó y empujó hasta el cierre en busca del empate. San Martín supo resistir la presión en los últimos minutos y terminó llevándose tres puntos clave para acomodarse en la tabla y recuperar confianza.
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17-05-2026 17:35
Final y triunfazo del Verdinegro
San Martín sumó una victoria de oro en condición de visitante. Fue 2-1 frente a Almagro.
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17-05-2026 17:25
Descuenta Almagro
Gol de Julián Vitale y el partido se pone 2-1 a favor del equipo sanjuanino.
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17-05-2026 17:20
¡¡¡Gol de San Martín!!!
Monje aparece sobre el final del partido y pone el partido 2-0 a favor del equipo sanjuanino.
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17-05-2026 16:44
¡¡¡Gol de San Martín!!!
Error garrafal del arquero de Almagro, González, a quien se le escapó la pelota de las manos y Funez no perdonó.
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17-05-2026 16:39
Arrancó el Segundo Tiempo
Sin cambios, San Martín disputa el segundo tramo del choque con Almagro.
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17-05-2026 16:25
Final del Primer Tiempo
El equipo sanjuanino se va al descanso con el marcador 0-0.
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17-05-2026 16:04
El árbitro anuló el gol verdinegro por offside
Juncos armó una buena jugada por la derecha, la acción terminó en gol, pero el árbitro Nicolás Mastroieni invalidó la conquista al considerar que hubo posición adelantada.
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17-05-2026 15:56
Por ahora, sin emociones
San Martín intenta acercarse al arco rival pero sin generar demasiado peligro. El encuentro sigue 0-0.
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17-05-2026 15:30
¡Arrancó el partido!
San Martín ya enfrenta a Almagro.
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17-05-2026 15:01
Así forma San Martín
Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "PRIMERA NACIONAL Así vamos hoy!! Éstos son los titulares y suplentes elegidos por Alejandro Schiapparelli para visitar a Almagro desde las 15:30hs. #VamosVerdinegro "
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17-05-2026 14:18
Perlitas del vestuario verdinegro
Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "Ya estamos en el Estadio 3 de Febrero! Hoy vamos con la alternativa para visitar a Almagro! #VamosVerdinegro "
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16-05-2026 21:32
Almagro vs. San Martín (SJ), EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
El partido se podrá seguir en vivo a través de la plataforma LPF Play, streaming de la Asociación del Fútbol Argentino.
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16-05-2026 21:32
A qué hora juegan Almagro vs. San Martín (SJ), país por país
Argentina: 15:30 horas
Bolivia: 14:30 horas
Brasil: 15:30 horas
Chile: 14:30 horas
Colombia: 13:30 horas
Ecuador: 13:30 horas
Estados Unidos (Central): 13:30 horas
Estados Unidos (Este): 14:30 horas
Estados Unidos (Montaña): 12:30 horas
Estados Unidos (Pacífico): 11:30 horas
México: 12:30 horas
Paraguay: 14:30 horas
Perú: 13:30 horas
Uruguay: 15:30 horas
Venezuela: 14:30 horas
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