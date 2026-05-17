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Interesantes y recreativas propuestas

Renace el coro municipal de 25 de Mayo en un mar de expresiones artísticas

El coro comenzó sus ensayos bajo la nueva dirección de la profesora Mara González. Con una propuesta inclusiva y un repertorio consensuado, la actividad busca consolidarse de cara a las festividades del invierno.

Por Jorge Balmaceda Bucci
El coro municipal de 25 de Mayo puso primera con una nueva directora y una mochila llena de expectativas.

El coro municipal de 25 de Mayo puso primera con una nueva directora y una mochila llena de expectativas.

La cultura de 25 de Mayo se mueve y de qué manera. El Coro Municipal inició formalmente sus ensayos de la temporada con una fuerte impronta de renovación. Bajo la dirección de la profesora Mara González (31), la propuesta no solo cambia de conducción, sino que amplía sus horizontes para transformarse en un espacio musical verdaderamente intergeneracional.

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Si bien históricamente la agrupación estuvo orientada a los más chicos —bajo la anterior dirección de Walter Vilches—, la respuesta de la comunidad obligó a recalcular los planes en beneficio de los vecinos. "Está dirigido principalmente a niños y jóvenes, pero al haber convocatoria también de gente ya adulta, decidí ampliar un poco para todas las edades", explicó Mara, tras el primer encuentro que reunió a una decena de coreutas de diversas generaciones, incluyendo niños, adolescentes y adultos.

Los ensayos se llevan a cabo todos los jueves de 18:30 a 20:30 horas en la Casa de la Cultura. Según detalló la directora, la idea organizativa es segmentar el trabajo: dedicar el primer tramo a los más pequeños y la segunda hora a los jóvenes y adultos, una metodología que terminará de pulirse a medida que se consolide el grupo.

Para quienes deseen sumarse, la convocatoria sigue abierta y los requisitos son mínimos. No hace falta inscripción previa ni experiencia: los interesados solo deben acercarse directamente los jueves en el horario del ensayo para ser registrados.

Identidad y repertorio compartido

Respecto a la música que dará identidad al coro este año, la nueva directora apuesta por una construcción colectiva donde la voz de los alumnos cuente tanto como la partitura. "La idea es hacer un repertorio que sea planeado no solamente por mí, sino por los intereses de los alumnos que asistan. En general está más vinculado a las raíces folclóricas y populares, pero a medida que se sumen, escucharemos otros estilos para tener en cuenta sus gustos", adelantó.

Aunque el gran debut sobre los escenarios locales está proyectado para el mes de junio, el equipo prefiere no apurar los tiempos: la meta inmediata es amalgamar las voces y consolidar el grupo humano antes de ponerle fecha firme a la primera presentación oficial en los actos y festividades del departamento.

Un polo cultural en constante crecimiento

El regreso del coro se enmarca dentro de un ambicioso abanico de talleres gratuitos y opciones artísticas que el municipio veinticinqueño ofrece para contener y potenciar el talento local. La oferta actual incluye:

  • Talleres de instrumentos: Guitarra, batería, quena, bombo y violín.
  • Artes escénicas y manualidades: Teatro, telar, bordado tradicional y pintura.
  • Danza: Clases de flamenco y ritmos urbanos, dictadas a través del Instituto Fleur mediante un convenio de contraprestación de espacio.

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