Casi mata a su tío golpeándolo con una llave de tubos en Sarmiento: seguirá preso por 4 meses

En una nueva audiencia celebrada en los tribunales locales, la Justicia resolvió extender la medida de coerción que pesa sobre Juan Antonio Verón, el hombre acusado de intentar asesinar a golpes a su propio tío en Sarmiento. El violento episodio, motivado por un presunto conflicto de parejas, continuará siendo investigado con el imputado tras las rejas.

La novedad judicial radica en la resolución dictada ante el vencimiento de los plazos previos. En esta oportunidad, la fiscal de la UFI CAVIG, Florencia Pons Belmonte, solicitó formalmente la prórroga de la prisión preventiva para asegurar el avance de la investigación y evitar riesgos procesales, fijando un plazo de 4 meses -al igual que la IPP-. Por su parte, la defensa técnica del imputado, ejercida por Cecilia Mut, se opuso fervientemente al requerimiento fiscal, solicitando una medida menos gravosa.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de Garantías, Federico Rodríguez, hizo lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, ordenó que Verón permanezca detenido de forma preventiva por el término solicitado.

El caso, que conmocionó a la comunidad de Sarmiento, se originó cuando Verón descubrió de manera imprevista que su tío mantenía una relación sentimental con su pareja. Movido por el resentimiento, el acusado interceptó a la víctima y, utilizando una pesada llave de tubos, le propinó una brutal golpiza que se concentró principalmente en la zona de la cabeza, dejándolo al borde de la muerte. Debido a la gravedad del ataque y a la utilización del elemento contundente, la causa penal sigue calificada legalmente bajo el delito de tentativa de homicidio.