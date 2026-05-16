Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor

Un hecho de terror tuvo lugar este sábado por la madrugada en un domicilio de Concepción, donde tres ladrones que ingresaron a una vivienda sorprendieron a una familia que dormía, maniataron a sus integrantes y uno de ellos abusó sexualmente de una nena de 13 años. La denuncia caló hondo en las autoridades que, de inmediato, iniciaron las acciones para dar con los responsables del violento ataque.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas que denunciaron el episodio son una mujer y sus dos hijos, un niño de 8 años y la niña que, además, sufrió la agresión sexual de parte de uno de los malvivientes. Es que el sujeto que todavía no fue identificado habría obligado a la menor a practicarle sexo oral, por lo que es quien más complicado estará cuando sea atrapado.

Si bien todo se maneja con gran hermetismo, dada la gravedad de los acontecimientos, lo que trascendió es que los delincuentes se alzaron con un importante botín, compuesto por notebooks, teléfonos celulares de última generación y demás efectos de gran valor. Sin ser advertidos por testigos, los mismos se marcharon de la escena con las pertenencias ajenas a cuestas y con destino incierto.

A partir de la denuncia -que provoca indignación, de mínima- personal policial, comandado por la UFI de Delitos contra la Propiedad y la UFI ANIVI, comenzó con las actuaciones para dar con los responsables del robo y cómplices del ataque sexual. Es por ello que desde diversas dependencias policiales participan para seguir el rastro que los ladrones dejaron al escapar. Es por eso que se dispuso la extracción de registro fílmico correspondiente, proveniente de las cámaras de seguridad en los alrededores.

Además, se ordenó la intervención de Criminalística para obtener detalles que hagan identificar a los autores de semejante ataque, el cual sorprende por la violencia y desprecio por la vida humana con los que fue ejercido.