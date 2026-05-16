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2027

Cabello, con Gebel ¿y el resto de la CGT sanjuanina?

El actual secretario general de la CGT regional San Juan está de "cabeza" con la posible candidatura presidencial del reconocido coach religioso. Pero el resto de la CGT no formaría parte de esta decisión personal.

Por Ana Paula Gremoliche
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El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) regional San Juan, Eduardo Cabello, confirmó hace tiempo que está trabajando para la candidatura presidencial del reconocido coach religioso Dante Gebel. Pero la conformación del armado nacional es parte de una decisión meramente personal, que no tendría réplica, hasta el momento, en el resto de los sindicalistas sanjuaninos. Hay quienes son más moderados y, antes que adelantar posturas electorales, prefieren esperar la renovación de autoridades en la provincia. Otros, en cambio, insisten en que es necesario construir la unidad del peronismo en pos de continuar la oposición a las políticas de Javier Milei y coinciden en que la figura del gobernador Axel Kicillof es la opción más viable de cara al 2027.

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Cabello no solamente representa a "Presidante" en San Juan, sino que trabaja desde Buenos Aires para el armado nacional de la candidatura del líder religioso. El también diputado provincial aclaró en varias oportunidades que esta movida representa una decisión personal respecto a su carrera política y admitió que, dentro de las posibles alianzas, hay un sinfín de oportunidades partidarias. Es decir, la estrategia no solo se circunscribe al peronismo o al evangelismo.

Pero detrás de la conducción del referente de la UOCRA hay alrededor de 40 gremios más. Los más conservadores plantean que, antes de posicionarse entorno a una candidatura, hay que resolver la situación interna de la CGT. Los mandatos están vencidos desde abril y, aunque todavía desde Nación no ponen fecha para las elecciones, aún hay varias dudas que resolver. Todo indica que podría ser una lista de unidad, pero no está claro si Cabello buscará renovar o no su mandato. ¿Unicato o triunvirato? Otra de las preguntas que rondan entre los sindicalistas.

Ante esta "marea" de dudas, hay un sector en San Juan que se encuentra convencido de que Kicillof es quien "le saca cuerpo" a la mayoría de los dirigentes del peronismo nacional. "Es un tipo honesto", dijo un sindicalista. Pero de este lado aún están observando de cerca el posicionamiento de la CGT Nación, que actualmente tiene como principal exponente político a Hugo Moyano.

En medio de tantas incógnitas, los sectores coinciden en que, para el sindicalismo argentino, es fundamental lograr mayor representatividad en el Congreso de la Nación, con el objetivo de contrarrestar las decisiones del Gobierno de Milei.

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