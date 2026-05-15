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La yapa

El rey sin sueldo, el blooper de un funcionario nacional, esas raras imágenes de IA y el recorrido "for export" de un intendente

Embargos judiciales, una ruta que casi cambia de manos por un furcio, un intendente que teje vínculos políticos en todo el país y un empresario que se imaginó presidente con ayuda de la Inteligencia Artificial: las perlitas que dejó la semana política en San Juan.

Por Ana Paula Gremoliche
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El rey sin sueldo

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La Justicia de San Juan embargó el sueldo del intendente de Pocito, Fabián Aballay, por un total de $4.481.260. La disposición surgió luego de que el municipio no haya entregó documentación por un concurso de ascensos que terminó en denuncias en el año 2022. En ese entonces, durante la gestión de Armando Sánchez, abrió un concurso interno para el ascenso de personal, pero tres trabajadores denunciaron irregularidades.

El concurso había sido convocado bajo la modalidad de antecedentes y oposición. Sin embargo, los empleados denunciaron que la Junta Examinadora incorporó posteriormente un examen que, según sostienen, no figuraba en las bases originales. Ante las dudas sobre el procedimiento, solicitaron acceder a los expedientes y documentación oficial vinculada al proceso, pero aseguran que nunca obtuvieron respuesta por parte del municipio.

Cuatro años después de esa denuncia, el municipio comandado por Aballay sostiene que no puede entregar documentación respaldatoria porque, lisa y llanamente, no la tienen. Como respuesta a esta situación, según publicó 0264 Noticias, el intendente habría pagado el embargo e iniciado una investigación interna para determinar qué pasó con los expedientes y si hubo fraude o delito en su desaparición.

Casi la Ruta 153...

El pasado 7 de mayo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegó junto a una abultada comitiva nacional para presenciar la Expo San Juan Minera. En la previa del "corte de cinta" del evento, los funcionarios visitaron las instalaciones de Calera San Juan y el ministro del Interior, Diego Santilli, anunció que el Gobierno nacional iba a hacer mejoras en la Ruta Nacional 153. Puntualmente, el proyecto contemplaba que la ruta pasara a estar bajo la órbita del Gobierno de San Juan, mediante un convenio similar al que ya se aplicó con la Ruta 20.

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El anuncio tenía un gran peso, puesto que para la industria calera "revivir" esta ruta significa un gran ahorro en el transporte de la cal hacia Chile. Actualmente, el 30% de la cal que se produce en la provincia se exporta al paìs vecino y, para llegar a ese destino, los camiones deben recorrer un trayecto mucho más extenso. Con la 153 habilitada, el recorrido sería de unos 60 kilómetros menos, lo que representaría una reducción cercana al 17% en los costos logísticos.

La noticia se festejó fuerte en el sector calero. Pero no todo es color de rosas... Santilli le pifió por un número. El ministro del Interior quiso decir, en realidad, la Ruta 150.

Pese a la desilusión inicial, fuentes allegadas al Gobierno aseguraron que el plan de que la Ruta 153 pase a la órbita del Estado provincial está en pie. Aunque deberá esperar algún tiempo más.

Munisaga for export

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, continúa con la gira con intendentes de todo el país. Esta vez participó de la reunión de la Red de Innovación Local (RIL), donde participaron más de 300 jefes comunales y empresarios de toda la Argentina.

Munisaga adoptó una estrategia en el último tiempo, en la que se muestra cercano con pares de todo el país, pero puntualmente con Gastón Granados de Ezeiza y Federico Achaval, de Ezeiza. El objetivo de esto sería "construir de abajo hacia arriba" el poder político contra las políticas del Gobierno nacional. Desde el punto de vista político, el rawsino está encontrando una "tercera posición" en el plano nacional, entre las vías del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Fernández.

La fantasía de Paladini se cumple con IA

El empresario sanjuanino Francisco Paladini sorprendió en sus estados de WhatsApp con una serie de imágenes generadas con Inteligencia Artificial en las que recrea una supuesta asunción presidencial. Una de las postales más llamativas lo muestra sentado junto a Juan Domingo Perón, con una imagen de Eva Perón de fondo.

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Paladini había intentado dar el salto a la política en 2023, cuando lanzó su precandidatura a gobernador dentro del peronismo, aunque finalmente no llegó a competir en las elecciones.

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Este Milei se ve un poco raro

En el submundo de las redes sociales, especialmente en WhatsApp, comenzó a circular un sticker del presidente Javier Milei que, a simple vista, parece normal. Pero al mirarlo con atención, hay un detalle particular: detrás de una cuidada edición, la cara que aparece en realidad es la de Adriel Fernández, funcionario del Municipio de Rawson.

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