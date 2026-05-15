Selectiva y discrecional: así fue la visita del Ministro de Justicia de la Nación a San Juan

En el marco del encuentro de la Junta Federal de Cortes, el Ministro de Justicia de la Nación , Juan Bautista Mahiques , llegó a la San Juan y formó parte de la última jornada que tuvo lugar en el Hotel Del Bono. Sin embargo, protagonizó un curioso paso porque poco se pudo ver de él y fue objeto de un insólito operativo policial ¿para no ser fotografiado? Al menos, eso fue lo que se interpretó.

Adelanto de Tiempo Streaming Cómo serán las actividades del Ministro de Justicia nacional en la Junta Federal de Cortes en San Juan

Después de una hora y media de reunión con los miembros de cortes y tribunales del país, el funcionario del Gobierno Nacional que reemplazó a Mariano Cúneo Libarona se marchó sin hacer declaraciones a la presa, que no recibiera trato preferencial. Bajo la atenta mirada de los efectivos de mayor jerarquía de la Policía Federal, que montaron un despliegue cual FBI, fue trasladado en una camioneta con ventanas polarizadas.

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Si bien se esperaba que pudiera salir por el hall central del hotel, como lo hizo el resto de los asistentes del evento, entre ellos el presidente de la Corte de Justicia local, Daniel Olivares Yapur, demás ministros de la Corte provincial y las autoridades de JUFEJUS, el hombre que debe definir un pliego clave para la Justicia Federal con asiento en San Juan salió por el subsuelo del edificio, en el vehículo que dejó el lugar acelerando a toda marcha.

Lo que trascendió de su visita -la que resultó selectiva y discrecional, dado que ninguna entidad sanjuanina fue invitada a participar- fue que se encontró por segunda vez con los integrantes de las cortes del país, luego de haber asumido en el cargo. Firmó un convenio y asumió compromisos con la institución.

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Su arribo al Ministerio de Justicia de la Nación tuvo gran impacto, ya que comenzó a enviar pliegos al Senado frente a la necesidad de cubrir cerca de 300 cargos en la justicia a lo largo y lo ancho del territorio nacional.

En la provincia, lo que queda definir es el titular del Primer Juzgado N°1 de la Justicia Federal, asiento que dejó libre el juez Miguel Ángel Gálvez cuando se jubiló en 2022. Mientras tanto, la terna integrada por el mendocino Gonzalo Gassull y los sanjuaninos Ezequiel Recio y Gema Guillén aguarda por la resolución.