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Polémica

Marcela Pagano denunció a Javier Milei por presunta omisión de denuncia y encubrimiento

La diputada nacional presentó una denuncia penal contra el Presidente tras una entrevista en streaming en la que habló de un supuesto intento de golpe institucional y de un presunto caso de coima empresarial.

Por Agencia NA
marcela pagano

La diputada nacional Marcela Pagano presentó este viernes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, a quien acusa de haber omitido denunciar posibles delitos mencionados durante una entrevista realizada en un canal de streaming.

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La legisladora, que anteriormente integró las filas libertarias, sostuvo en su presentación judicial que el mandatario habría incumplido los deberes de funcionario público al referirse a dos episodios que, según considera, debían ser puestos en conocimiento de la Justicia.

Uno de los puntos señalados por Pagano surge de las declaraciones de Milei sobre las elecciones legislativas porteñas, en las que resultó ganador Manuel Adorni. Durante la entrevista, el Presidente afirmó que, tras esos comicios, existió un intento de desestabilización contra su administración.

Para la diputada, esas expresiones podrían encuadrarse dentro de delitos vinculados a atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, previstos en distintos artículos del Código Penal. En el escrito remarcó además que se trataría de hechos de acción pública y de alta gravedad institucional, cuya investigación no puede ser ignorada.

La denuncia también hace referencia a otro tramo del reportaje en el que Milei mencionó un supuesto intento de soborno por parte de un empresario. Según Pagano, la conducta descripta podría configurar el delito de cohecho activo, contemplado en la legislación penal argentina, e incluso agravarse por tratarse de una presunta oferta dirigida al Presidente de la Nación.

La presentación judicial fue difundida luego de que trascendieran detalles de la entrevista presidencial emitida el jueves.

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