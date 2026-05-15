Polémica por la aparición de un video de Cristina Kirchner en la vía pública

La difusión de un video en redes sociales generó una fuerte polémica este viernes, al mostrar a la ex presidenta Cristina Kirchner en la vía pública mientras cumple su condena en el domicilio de San José 1111.
viernes 15 de mayo 2026
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La ex mandataria, sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, fue captada al descender de un vehículo con custodia oficial
La difusión de un video en redes sociales generó una fuerte polémica este viernes, al mostrar a la ex presidenta Cristina Kirchner en la vía pública mientras cumple su condena en el domicilio de San José 1111.
En las imágenes, se observa a la ex mandataria, condenada a seis años de prisión e inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, descender de un automóvil rodeada por su custodia personal.
De acuerdo con lo que pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la presencia de la ex mandataria en la calle habría sido para asistir a un tratamiento odontológico.
FUENTE: Agencia NA