Orrego apuesta al empleo en San Juan con la entrega de herramientas y certificados laborales

El programa Aprender, Trabajar y Producir entregó 280 certificados para que sanjuaninos accedan al empleo en distintos rubros.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó en el Centro Cívico la entrega de certificados y herramientas del programa Aprender, Trabajar y Producir, una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación laboral y promover el empleo y el autoempleo en toda la provincia.

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En una jornada realizada en el Salón Eloy Camus del Centro Cívico, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves la entrega de herramientas y certificados correspondientes al programa “Aprender, Trabajar y Producir”, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Durante el acto se entregaron 280 certificados laborales y 56 proyectos de autoempleo vinculados a rubros como gastronomía, textil, electricidad, peluquería, soldadura y metalurgia.

Acompañaron al mandatario el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; y la directora de Formación y Empleo, Luciana Cuk, entre otras autoridades.

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En su discurso, Orrego destacó la importancia de la capacitación y el acceso a un oficio como herramientas para generar oportunidades laborales. “Necesitamos un oficio. Ese oficio nos da la posibilidad de tener un trabajo, y el trabajo lleva la dignidad a la casa todos los días”, expresó.

Además, sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es ampliar el alcance del programa y acompañar a quienes buscan insertarse laboralmente o desarrollar emprendimientos propios. “Creo en un Estado presente y un Estado que esté siempre cerca de aquella persona que necesita esa mano”, afirmó.

Por su parte, el ministro Gustavo Fernández señaló que el programa fue diseñado por el gobernador antes de asumir y aseguró que se trata de una de las iniciativas más importantes de la cartera productiva.

La jornada también incluyó el testimonio de Patricia Márquez, emprendedora de Caucete dedicada a la panificación, quien recibió una amasadora y piezas de horno. La beneficiaria destacó la ayuda del programa para impulsar proyectos productivos y generar crecimiento económico en los hogares.

El plan Aprender, Trabajar y Producir busca fomentar la inserción laboral y fortalecer las capacidades productivas en todos los departamentos de San Juan. Durante 2025 alcanzó a 10.000 sanjuaninos con una inversión de mil millones de pesos destinados a capacitaciones.

Para 2026, el Gobierno provincial prevé duplicar el presupuesto hasta alcanzar los dos mil millones de pesos. La meta oficial es que al menos el 60% de las personas capacitadas logre acceder a un empleo formal o por cuenta propia dentro de los doce meses posteriores a finalizar la formación.