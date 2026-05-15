viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En un acto

Orrego apuesta al empleo en San Juan con la entrega de herramientas y certificados laborales

El programa Aprender, Trabajar y Producir entregó 280 certificados para que sanjuaninos accedan al empleo vinculado a rubros como gastronomía, textil, electricidad, peluquería, soldadura y metalurgia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El programa Aprender, Trabajar y Producir entregó 280 certificados para que sanjuaninos accedan al empleo en distintos rubros.

El programa Aprender, Trabajar y Producir entregó 280 certificados para que sanjuaninos accedan al empleo en distintos rubros.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó en el Centro Cívico la entrega de certificados y herramientas del programa Aprender, Trabajar y Producir, una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación laboral y promover el empleo y el autoempleo en toda la provincia.

Lee además
La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo
Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino a la miena Vicuña que opera en San Juan. 
Entretelones

La trastienda del encuentro con Quintela: qué dice el jefe de Vicuña en Argentina del acuerdo

En una jornada realizada en el Salón Eloy Camus del Centro Cívico, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves la entrega de herramientas y certificados correspondientes al programa “Aprender, Trabajar y Producir”, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Durante el acto se entregaron 280 certificados laborales y 56 proyectos de autoempleo vinculados a rubros como gastronomía, textil, electricidad, peluquería, soldadura y metalurgia.

Acompañaron al mandatario el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; y la directora de Formación y Empleo, Luciana Cuk, entre otras autoridades.

image

En su discurso, Orrego destacó la importancia de la capacitación y el acceso a un oficio como herramientas para generar oportunidades laborales. “Necesitamos un oficio. Ese oficio nos da la posibilidad de tener un trabajo, y el trabajo lleva la dignidad a la casa todos los días”, expresó.

Además, sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es ampliar el alcance del programa y acompañar a quienes buscan insertarse laboralmente o desarrollar emprendimientos propios. “Creo en un Estado presente y un Estado que esté siempre cerca de aquella persona que necesita esa mano”, afirmó.

Por su parte, el ministro Gustavo Fernández señaló que el programa fue diseñado por el gobernador antes de asumir y aseguró que se trata de una de las iniciativas más importantes de la cartera productiva.

La jornada también incluyó el testimonio de Patricia Márquez, emprendedora de Caucete dedicada a la panificación, quien recibió una amasadora y piezas de horno. La beneficiaria destacó la ayuda del programa para impulsar proyectos productivos y generar crecimiento económico en los hogares.

El plan Aprender, Trabajar y Producir busca fomentar la inserción laboral y fortalecer las capacidades productivas en todos los departamentos de San Juan. Durante 2025 alcanzó a 10.000 sanjuaninos con una inversión de mil millones de pesos destinados a capacitaciones.

Para 2026, el Gobierno provincial prevé duplicar el presupuesto hasta alcanzar los dos mil millones de pesos. La meta oficial es que al menos el 60% de las personas capacitadas logre acceder a un empleo formal o por cuenta propia dentro de los doce meses posteriores a finalizar la formación.

Temas
Seguí leyendo

Caso Manuel Adorni: afirman que desde la fiscalía pedirán requerimiento de justificación de bienes

Mientras definen al reemplazante de Barboza, un dirigente del orreguismo asume de forma transitoria en Turismo

Jorge Macri y la idea de un muro en CABA para "protegerse de lo peor del conurbano"

La Rioja arremete de nuevo contra San Juan por la minería: esta vez, por Lunahuasi

El Senado le dio a Carlos "Coco" Mahiques 5 años más como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027

Kicillof le dio la "bienvenida" a una interna con Uñac en el 2027

Al diputado nacional Quintar la grúa le llevó el Tesla Cibertruck porque no tenía patente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la rioja arremete de nuevo contra san juan por la mineria: esta vez, por lunahuasi
Otra vez sopa

La Rioja arremete de nuevo contra San Juan por la minería: esta vez, por Lunahuasi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Te Puede Interesar

Condenan al tercer implicado en el escaneo ilegal de iris en San Juan: es de Buenos Aires y recibió una pena efectiva
Judiciales

Condenan al tercer implicado en el escaneo ilegal de iris en San Juan: es de Buenos Aires y recibió una pena efectiva

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mientras definen al reemplazante de Barboza, un dirigente del orreguismo asume de forma transitoria en Turismo
Cambios

Mientras definen al reemplazante de Barboza, un dirigente del orreguismo asume de forma transitoria en Turismo

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares
San Juan

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Tragedia en Jáchal: Carlos Páez murió tras chocar contra un árbol
Choque fatal

Tragedia en Jáchal: Carlos Páez murió tras chocar contra un árbol

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Acusan a un hombre de violar a su hijastra y embarazarla: la menor tuvo al bebé y lo entregó en adopción