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Investigación

Caso Manuel Adorni: afirman que desde la fiscalía pedirán requerimiento de justificación de bienes

El jefe de Gabinete está siendo investigada en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Por Agencia NA
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La fiscalía avanzará en los próximos días con un requerimiento formal de justificación de bienes dirigido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

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La medida será enviada a través del sistema judicial Lex y notificada a su defensa, como paso previo a una eventual declaración indagatoria, según le indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Según trascendió, actualmente la fiscalía se encuentra recolectando testimoniales e información vinculada a la causa. En ese contexto, el requerimiento patrimonial buscará que el funcionario explique y respalde el origen de sus bienes mediante documentación respaldatoria.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la intención de los investigadores es otorgarle primero la posibilidad de presentar la información solicitada antes de definir una citación a indagatoria. En paralelo, el equipo contable del funcionario trabaja sobre una declaración jurada que sería presentada junto con la documentación requerida.

La situación procesal podría agravarse en caso de que no se entregue la información solicitada dentro del plazo que fijará la fiscalía. En ese escenario, no se descarta un llamado directo a declaración indagatoria tanto para Adorni como para otros funcionarios o familiares vinculados al jefe de Gabinete.

Fuentes judiciales indicaron que, una vez notificado el requerimiento, la defensa contará con un tiempo determinado para responder y aportar la documentación correspondiente antes de que se evalúen nuevas medidas procesales.

FUENTE: Agencia NA

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