Intentó escapar en bicicleta tras robar un celular, pero un motociclista lo alcanzó y lo entregó a la Policía

Un hombre de 57 años fue detenido en la mañana del miércoles luego de sustraerle el celular a una adolescente de 16 años en plena vía pública, en un hecho que terminó con una breve persecución y la intervención de un motociclista que logró reducirlo.

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El episodio ocurrió el 13 de mayo, alrededor de las 11.16, sobre calle Tucumán, a pocos metros al norte de la intersección con avenida Córdoba. Según fuentes policiales, la menor circulaba en bicicleta cuando, antes de llegar a la esquina, se le cayó su teléfono celular —un Motorola G24 con funda de silicona color morado— al costado de la calzada.

Al advertir lo ocurrido, la joven frenó unos metros más adelante con la intención de regresar a buscarlo. En ese momento, otro ciclista que venía detrás observó la situación, se detuvo, tomó rápidamente el dispositivo y emprendió la huida por avenida Córdoba hacia el oeste.

La escena fue presenciada por un joven que circulaba en motocicleta, quien decidió intervenir y comenzó a perseguir al sospechoso. Durante la persecución, logró ponerse a la par del ciclista y le exigió que devolviera el celular. Sin embargo, el hombre se negó y continuó su intento de escape, girando hacia el norte por calle General Acha.

Finalmente, el motociclista logró interceptarlo a pocos metros de esa esquina y lo redujo sobre la vereda, hasta la llegada de efectivos de la Policía de San Juan, quienes procedieron a su aprehensión. En una requisa de urgencia, los uniformados encontraron entre sus pertenencias el celular sustraído.

El detenido fue identificado como Juan Carlos Ferreyra, de 57 años, quien quedó imputado por el delito de hurto en grado de tentativa. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 3ª, donde quedó a disposición del Fuero Penal Especial de Flagrancia.

La investigación está a cargo del fiscal coordinador y de turno, Dr. Francisco Micheltorena.