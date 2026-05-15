Iba junto a sus hijos menores en su camioneta con un rifle calibre 22, sin permiso

Un hombre de 52 años fue detenido en Ullum luego de que efectivos policiales detectaran que transportaba un rifle calibre .22 sin documentación.

Un hombre de 52 años fue detenido en Ullum luego de que efectivos policiales detectaran que transportaba un rifle calibre 22 sin la documentación correspondiente durante un operativo sobre Ruta Provincial 436.

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Personal policial detuvo a un hombre identificado como Salinas, domiciliado en Tudcum, departamento Iglesia, durante un procedimiento realizado sobre Ruta Provincial 436.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto circulaba en una camioneta Ford Ranger acompañado por su pareja y sus hijos menores de edad.

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Al entrevistarlo, los efectivos constataron que portaba un rifle automático marca Macati calibre 22, junto con ocho municiones y dos vainas servidas, sin la documentación correspondiente.

Por disposición del ayudante fiscal Alejandro Díaz, de la UFI Flagrancia, el hombre fue trasladado a Comisaría 22ª y posteriormente quedó alojado en Comisaría 15ª.

La causa fue caratulada como “tenencia ilegítima de arma de fuego”.