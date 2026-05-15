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Judiciales

Condenan al tercer implicado en el escaneo ilegal de iris en San Juan: es de Buenos Aires y recibió una pena efectiva

El acusado es Sergio David Moreyra y ya contaba con una pena previa de 12 años. Este fue responsable del delito de violación de secretos y de la privacidad y estafa en concurso real. Otros dos ya habían sido condenados el mes pasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una resolución clave para la protección de datos personales en la provincia, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad logró la condena del tercer eslabón de una organización dedicada al escaneo ilegal de iris. Se trata de Sergio David Moreyra, oriundo de Buenos Aires, quien este miércoles 15 de abril de 2026 fue sentenciado mediante un juicio abreviado.

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La investigación determinó que entre agosto y septiembre de 2024, Moreyra y sus cómplices desplegaron una red de captación en puntos estratégicos de Rawson, como el salón de eventos Eleazar y el complejo José Dolores, además de diversos departamentos alejados de la capital sanjuanina.

El grupo buscaba perfiles específicos: personas de bajos recursos, con escasa escolaridad o limitada capacidad intelectual. Bajo la falsa promesa de trabajar para la empresa europea WorldCoin, los imputados utilizaban sus propios teléfonos celulares para realizar el escaneo de iris.

La estafa: Mientras que la empresa real utiliza dispositivos oficiales (Orbs), los delincuentes habían diseñado un sistema paralelo para sustraer datos biométricos. A cambio de un pago de $10.000, creaban cuentas que luego robaban a las víctimas para utilizarlas como "cuentas mulas", vendiéndolas posteriormente en el mercado negro para obtener un rédito económico muy superior.

Condena y reincidencia

El fiscal del caso, Cristian Catalano, junto a su equipo integrado por Florencia Caillet, Carlos Yanzón y Carla Savall, presentaron las pruebas que vinculan a Moreyra con los delitos de violación de secretos y de la privacidad y estafa en concurso real.

Dada la contundencia de las pruebas, se acordó una pena de 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, la situación procesal de Moreyra es compleja: el imputado ya contaba con una condena previa de 12 años. Al ser declarado reincidente, esta nueva pena deberá unificarse con la anterior, asegurando su permanencia tras las rejas.

Esta sentencia se suma a las obtenidas el mes pasado, cuando otros dos integrantes de la banda fueron condenados por los mismos hechos.

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