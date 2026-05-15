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Cambios

Mientras definen al reemplazante de Barboza, un dirigente del orreguismo asume de forma transitoria en Turismo

El funcionario, con pasado en Turismo de Rivadavia, asumirá de manera provisoria en la Secretaría de Turismo. Tras su salida, la exfuncionaria agradeció al gobernador Marcelo Orrego y aseguró que priorizará su “camino personal”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Belén Barboza, Guido Romero y Juan Castañares

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan volvió a registrar movimientos en su estructura tras la salida de Belén Barboza, quien dejó su cargo como secretaria de Turismo. En medio de la incertidumbre sobre quién será su reemplazante definitivo, el Gobierno provincial resolvió que el subsecretario del área, Juan Castañares, asuma de manera transitoria la conducción de la Secretaría.

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La salida de Barboza se conoció este miércoles y comenzó a circular inicialmente en ámbitos gubernamentales y del sector turístico. Horas más tarde, fue la propia funcionaria quien confirmó su renuncia a través de un mensaje enviado por WhatsApp a su equipo de trabajo y luego mediante una extensa publicación en redes sociales.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida y comunicar mi renuncia al cargo de Secretaria de Turismo de la Provincia de San Juan”, expresó. En su despedida, agradeció especialmente al gobernador Marcelo Orrego por haberle dado la oportunidad de asumir la responsabilidad y remarcó su compromiso con una actividad “que amo y para la cual me formé profesionalmente”.

Barboza también dedicó un tramo de su mensaje a los vecinos de Pocito, departamento donde consolidó gran parte de su trayectoria política. “Tratando siempre de estar cerca y al pie de cada pedido”, señaló, al tiempo que pidió disculpas a quienes no pudo llegar durante su gestión.

Sin precisar los motivos de su alejamiento, dejó una frase que generó interpretaciones: “A veces las decisiones más difíciles son también las más necesarias”. En esa línea, aseguró que optó por priorizar “su tranquilidad, sus convicciones y el camino personal” que desea transitar.

Mientras tanto, y a la espera de una definición oficial sobre el nuevo titular de la Secretaría, el Ejecutivo decidió que Juan Castañares quede al frente de manera interina. Se trata de un dirigente con recorrido dentro del espacio orreguista: durante la última gestión de Fabián Martín como intendente de Rivadavia estuvo a cargo del área de Turismo en ese departamento. Posteriormente, con la asunción de Marcelo Orrego como gobernador, pasó a ocupar el cargo de subsecretario de Turismo provincial, función que desempeñaba hasta ahora y desde la cual dará el salto transitorio para cubrir la vacante que dejó Barboza.

El movimiento se da pocos meses después de otro cambio relevante dentro del mismo ministerio que conduce Guido Romero, cuando Analía Vilches asumió como secretaria de Cultura en reemplazo de Eduardo Varela Oro.

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