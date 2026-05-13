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Gobierno

Renunció una importante figura del Ministerio de Turismo de San Juan

Este miércoles se conoció que la secretaria de Turismo, Belén Barboza, dejó su cargo. Hasta el momento, no trascendió quién será su reemplazante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Noticia de alto impacto en una repartición estatal. Belén Barboza dejó su cargo dentro del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la noticia comenzó a circular durante la jornada luego de un mensaje de despedida que envió a sus colegas a través de WhatsApp.

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Según trascendió, la ahora exsecretaria de Turismo utilizó un grupo interno para comunicar su salida y agradecer el acompañamiento recibido durante su gestión. El mensaje rápidamente se difundió entre trabajadores y referentes vinculados al área turística provincial.

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Bel&eacute;n Barboza.

Belén Barboza.

Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no se difundió información oficial sobre los motivos de la salida ni quién ocupará el cargo vacante.

El antecedente, en Cultura

La salida de Barboza se produce pocos meses después de otro cambio importante dentro del mismo ministerio que conduce Guido Romero. En ese contexto, el Gobierno provincial había oficializado la asunción de Analía Vilches como nueva secretaria de Cultura, en reemplazo de Eduardo Varela Oro.

En aquella oportunidad, Romero había destacado la trayectoria de Vilches y su experiencia en gestión pública vinculada a la educación y la cultura, especialmente por su desempeño en la Municipalidad de Santa Lucía. La funcionaria asumió con el objetivo de dar continuidad a las políticas culturales impulsadas por la gestión provincial.

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