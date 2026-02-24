Asumió la nueva secretaria de Cultura de San Juan

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan puso en funciones a la nueva secretaria de Cultura de la provincia, Analía Vilches, quien asumió el cargo en reemplazo de Eduardo Varela Oro, que había dejado la función en diciembre pasado.
Analía Vilches viene del municipio de Santa Lucía, y era la vicepresidenta del Concejo.
El acto de asunción fue encabezado por el ministro Guido Romero, quien destacó la trayectoria de la flamante funcionaria y su experiencia en gestión pública vinculada a la educación y la cultura, especialmente en el ámbito municipal.
Vilches cuenta con más de una década de desempeño en la Municipalidad de Santa Lucía, donde integró el equipo técnico del área de Educación y Cultura. Posteriormente fue directora de Cultura y luego secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio. En los últimos dos años se desempeñó como vicepresidenta del Concejo Deliberante, consolidando experiencia en planificación y trabajo territorial.
La designación se enmarca en la continuidad de las políticas culturales provinciales impulsadas por el gobernador Marcelo Orrego y la cartera que conduce Romero. En ese sentido, la nueva secretaria valoró la gestión de su antecesor y señaló que su objetivo será profundizar las líneas de trabajo existentes.
“Mi objetivo es que sigamos construyendo sobre las bases que existen y que podamos trabajar en territorio y en equipo”, expresó Vilches, al asumir el compromiso de fortalecer una gestión cultural cercana y articulada con los distintos actores del sector en toda la provincia.