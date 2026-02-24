martes 24 de febrero 2026

Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Se trataría de un hecho fortuito y ocurrió este martes en la base de la Unidad Policía Rural N° 2, en Las Lomitas. La mujer policía recibió el balazo en su pierna izquierda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un tremendo alboroto se armó este martes en el destacamento de la Policía Rural de Albardón después de que se escuchara un disparo y una mujer policía resultara herida. Dicen que fue un accidente. Todo ocurrió cuando una joven agente manipulaba la pistola de un compañero y supuestamente se le escapó el tiro, que terminó hiriendo a una cabo, confirmaron fuentes judiciales.

El confuso episodio involucró a tres efectivos de la Policía de San Juan de la Unidad Policía Rural N° 2 de Las Lomitas: la agente Nancy Geide, quien manipulaba el arma y a la que se le escapó el tiro; el agente Enzo Guajardo, responsable de esa pistola; y la cabo Lidia Núñez, la víctima. Esta última sufrió una herida de bala en la pierna izquierda, revelaron fuentes de la fuerza.

El caso está en manos del fiscal de turno de la UFI Delitos Especiales, dado que investigan a miembros de la Policía. Todo sucedió minutos después de las 13 de este martes 24 de febrero en el interior de ese destacamento policial situado sobre calle La Laja. Las versiones oficiales señalaron que la agente Geide es la encargada del libro de guardia y se encontraba conversando con el agente Guajardo y la cabo Núñez.

Las fuentes aseguraron que fue un accidente, pero además tratan de establecer qué estaba haciendo la agente con el arma. Una versión decía que jugaba y otra que la estaba revisando.

En ese momento, la agente Geide le pidió prestada la pistola Browning Classic 9 mm a su compañero y se puso a jugar o revisarla, aseguró una fuente del caso. No se dio cuenta de que el arma tenía un cartucho en la recámara y estaba cargada. Fue asi que, mientras la manipulaba, se accionó y se escuchó la detonación. El disparo fue en dirección al piso, pero la bala rebotó y luego impactó en la pierna de la cabo, de acuerdo con los relatos brindados por los propios policías, comentaron fuentes judiciales.

La cabo Lidia Núñez fue trasladada en un móvil policial a la guardia del Hospital Guillermo Rawson, pero estaría fuera de peligro, aclaró un jefe policial. El personal de la UFI Delitos Especiales ya se hizo cargo del caso y comentó que, en principio, estarían frente a un posible delito de lesiones culposas. Por otra parte, la Subsecretaría de Control de Gestión abrió una investigación administrativa por el incidente.

Temas
