martes 24 de febrero 2026

Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

El gobernador fue invitado a participar del evento que será del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, cuyo objetivo es atraer inversores a la Argentina. Acompañará a figuras clave como los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (77)

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue invitado a participar de la comitiva que viajará a Nueva York con Javier Milei para encabezar la Argentina Week. El evento será del 9 al 12 de marzo, y su principal objetivo es atraer inversores al país. El primer mandatario viajará junto con el presidente y otros funcionarios clave como el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El Argentina Week es organizado de manera conjunta por la Embajada Argentina en Estados Unidos, J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, el fondo de inversión creado en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cofundadores de Mercado Libre y exresponsables de operaciones y finanzas de la compañía, respectivamente.

En este sentido, entre las actividades que se destacarán será la minería, clave para San Juan. De hecho, la empresa McEwen Copper, que en San Juan opera el proyecta Los Azules, tendrá mucha presencia empresarial.

De la comitiva argentina, quienes disertarán será el presidente, los ministros Sturzenegger y Caputo, Bausili, y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

