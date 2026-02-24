Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue invitado a participar de la comitiva que viajará a Nueva York con Javier Milei para encabezar la Argentina Week. El evento será del 9 al 12 de marzo, y su principal objetivo es atraer inversores al país. El primer mandatario viajará junto con el presidente y otros funcionarios clave como el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Convite Apertura de sesiones: Después del discurso de Milei, asado en Olivos

Salarios Empleadas domésticas: se definió un aumento de 3% en dos tramos y bonos de hasta 20.000 pesos

El Argentina Week es organizado de manera conjunta por la Embajada Argentina en Estados Unidos, J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, el fondo de inversión creado en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cofundadores de Mercado Libre y exresponsables de operaciones y finanzas de la compañía, respectivamente.

En este sentido, entre las actividades que se destacarán será la minería, clave para San Juan. De hecho, la empresa McEwen Copper, que en San Juan opera el proyecta Los Azules, tendrá mucha presencia empresarial.

De la comitiva argentina, quienes disertarán será el presidente, los ministros Sturzenegger y Caputo, Bausili, y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.