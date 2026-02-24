Milei celebró los datos de actividad económica que publicó el INDEC

El presidente Javier Milei se refirió al crecimiento del 4,4% que registró la actividad económica durante el 2025, y afirmó que “Argentina Avanza”.
En su posteo celebratorio, el presidente se refirió al "riesgo kuka" y a los "profetas del caos".
El mandatario se mostró enfático tras el indicador que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el cual demostró que la economía se expandió por encima del 4%.
A su vez, cargó contra los “profetas del odio” e indicó que si no hubiera sido por el “riesgo kuka” la actividad económica “hubiera crecido 7%”.
Milei cargó contra los “profetas del odio” y el “riesgo kuka”.Foto: Agencia Na / Captura redesQué difundió el INDECLa actividad económica subió en diciembre y cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%
Esta tarde, el organismo que preside Pedro Lines informó la variación de la actividad económica de diciembre, la cual culminó con un alza del 1,8% mensual y 3,5% interanual.
De esta manera, la economía durante el 2025 se expandió un 4,4% y quedó 2,6 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mismo dato del 2024 (-1,8%).