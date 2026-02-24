martes 24 de febrero 2026

Legislatura local

Diputados aprobaron por unanimidad que se arreglen rutas claves nacionales con fondos provinciales

En la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de San Juan se trató el permiso para poder efectuar obras en la Ruta 20, la Ruta 150, la 405 y la 418, entre otras. Hubo quejas de los justicialistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cámara de Diputados de San Juan concretó la Primera Sesión Extraordinaria este martes. El principal tema a tratar fue aprobado por unanimidad, con 36 votos, un convenio entre Marcelo Orrego y la administración de Javier Milei para arreglar con fondos provinciales rutas nacionales, debido a que el presidente no financia el esencial mantenimiento de los caminos y está desguazando Vialidad Nacional.

La sesión tuvo varios oradores, destacándose legisladores del PJ, es decir de la oposición, quienes se quejaron de la naturalización de que se paguen con fondos provinciales obligaciones de la Nación.

Lo que se aprobó es la adenda al convenio entre Vialidad Nacional y el Ministerio de Infraestructura de San Juan. Más específicamente, la Legislatura sanjuanina trató sobre tablas un proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone aprobar la Adenda al Convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia, destinada a la ejecución de las siguientes obras:

  • Intersección de Ruta Nacional Nº 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía.
  • Intersecciones sobre Ruta Nacional Nº 150 (departamento Iglesia) con:
  • Calle Santa Lucía (calle Municipal).
  • Ruta Provincial Nº 405 (ingreso oeste a Rodeo).
  • Ruta Provincial Nº 418 (ingreso a la localidad de Pismanta).
  • Calle Paoli (Municipal).

Qué dijo cada uno

Enzo Cornejo (PRO-Orreguismo): Actuó como miembro informante para solicitar la aprobación de adendas a convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia para ejecutar obras en las rutas nacionales 150 (Iglesia) y 20 (Santa Lucía). Destacó el compromiso del gobernador para "garantizar la seguridad vial" y la conectividad, asegurando que, pese a los tiempos difíciles, "San Juan no se detiene" en la construcción de infraestructura.

Miguel Vega (PJ-Jáchal): Celebró que la provincia asuma el mantenimiento ante la "despreocupación que el gobierno nacional ha mostrado" sobre la infraestructura vial. Solicitó priorizar la Ruta Nacional 40 Norte hacia Jáchal, señalando que "está totalmente destrozada" y es vital para las exportaciones y la minería.

Gustavo Deguer (PB-Iglesia): Anticipó el apoyo de su bloque al convenio, especialmente por las obras necesarias en el departamento de Iglesia. Mencionó que la Ruta 150 sufre un "deterioro que estas juntas tienen por la falta de mantenimiento" y pidió que se realicen pronto las tareas de conservación para beneficio de los vecinos y las empresas mineras.

Cristina López (PJ-Albardón): Criticó que el Estado Nacional "se lave las manos" y que la provincia deba pedir permiso para realizar obras que corresponden a la Nación. Aunque celebró las obras por una cuestión logística y de seguridad, lamentó la falta de reciprocidad del gobierno de Milei, afirmando que "es triste" que la provincia deba hacerse cargo de rutas nacionales.

Leopoldo Soler (Ullum): Manifestó su satisfacción porque el gobierno provincial supla una "obligación que es del gobierno nacional" mediante un esfuerzo presupuestario importante. Resaltó que los sanjuaninos no deberían soportar estos gastos, pero celebró que se pongan en condiciones tramos que "hacen dificultoso el tránsito".

Mario Herrero (Giojismo): Acompañó la aprobación, aclarando que las adendas son cuestiones formales sobre qué órgano ejecutará las obras. No obstante, advirtió que "no es bueno que naturalicemos lo que no está bien", denunciando que el Estado Nacional no cumple con sus obligaciones constitucionales pese a que los sanjuaninos pagan impuestos específicos para ello. Calificó la situación como una "irregularidad" y criticó el avance de la Nación sobre facultades provinciales.

• Fernando Patinella (LLA): Defendió la gestión actual como "una gestión responsable" y atribuyó la falta de fondos nacionales al "despilfarro y la corrupción" de la administración anterior en la obra pública. Celebró la acción conjunta y sostuvo que el gobierno nacional está dando herramientas para que las provincias logren mayor "independencia financiera".

Emilio Escudero (PJ-Caucete): Coincidió en que la obra pública es una inversión y no un costo, pero alertó sobre la "situación crítica" y la "destrucción" de la Ruta Nacional 141 en Caucete. Pidió que los esfuerzos del convenio se extiendan a esa zona, que sufre por la "desidia y la falta de atención" del gobierno nacional.

Marcela Quiroga (Orreguismo): Ratificó las bondades del convenio y señaló que asumir estas responsabilidades no es pedir permiso, sino cumplir con una "formalidad". Afirmó que esta actitud de solucionar problemas de otras jurisdicciones "es la forma de trabajar del gobernador" Marcelo Orrego, tal como lo hacía cuando era intendente de Santa Lucía.

